Insolvente Nürnberger Immobilien-Gruppe will Schaden begrenzen

Die insolvente Nürnberger Immobilienunternehmen Project prüft derzeit, wie laufende Bauprojekte fertiggestellt werden können. Laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter Volker Böhm gehe es aktuell darum, Schadensbegrenzung für die betroffenen Käufer und Anleger zu betreiben.

Insolvenzverwalter: "Längeren Stillstand vermeiden"

"Wo immer es geht, wollen wir einen längeren Stillstand der Baustellen vermeiden", sagt Böhm in einer Mitteilung. Zu welchen Bedingungen das möglich sei "und was das für die Käufer bedeutet", sollen Verhandlungen in den kommenden Wochen zeigen. Die Bauprojekte der insolventen Projektgesellschaften des Unternehmens seien grundsätzlich fortführungsfähig, gleichzeitig sei Project dazu jedoch personell und finanziell nicht mehr vollumfänglich in der Lage, so der Insolvenzverwalter. "Um abzuklären, ob ein Weiterbau in der Insolvenz möglich ist, müssen wir in jedem einzelnen Fall die aktuellen Kosten für eine Fertigstellung klären."

Project Immobilien in Verhandlung mit anderen Unternehmen

Dafür suche man nun das Gespräch mit den Nachunternehmern sämtlicher Projekte. In einigen Fällen sei auch die Vergabe an Generalunternehmer möglich, die dann die komplette Fertigstellung übernehmen sollen. Mit einigen Unternehmen liefen bereits konkrete Vertragsverhandlungen, heißt es. Parallel zu diesen Gesprächen arbeite Böhm daran, den Geschäftsbetrieb der operativen Gesellschaften von Project am Laufen zu halten und zu stabilisieren: "Dass der Betrieb weiterläuft, ist essenziell, denn bei den Beschäftigten der Projekt Immobilien-Gruppe liegen das Know-how und die Daten für die Weiterführung der Bauprojekte", so Böhm.

Eigentumswohnungen in guter Lage – in ganz Deutschland

Ihr Geschäft macht die Gruppe mit der eigenständigen Entwicklung und Umsetzung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zurzeit betreut die Gruppe laut Insolvenzverwalter bundesweit rund 60 Immobilienprojekte. Auf der Seite des Unternehmens heißt es, das Unternehmen habe "über 120 Objekte in Planung und Bau – rund 3,2 Milliarden Euro Projektvolumen".

Immobilien der Gruppe stehen unter anderem in Berlin, Potsdam, Hamburg, Wiesbaden und Frankfurt. Laut Angaben des Unternehmens sind zum Beispiel allein in Berlin 47 Objekte ganz unterschiedlicher Dimension schon abgeschlossen, fünf Objekte stehen zum Verkauf und vier sind in Vorbereitung.

Große und kleinere Bauvorhaben in Bayern

Auch in Bayern hat die Immobilien-Gruppe schon Bauvorhaben ganz unterschiedlicher Größenordnung durchgeführt, zum Beispiel in Freising, Ottobrunn, Erlangen oder München.

Laut Webseite wurden bisher in Nürnberg 20 Objekte abgeschlossen, zwei sind zum Verkauf und eines in Planung. Zu den umgesetzten Projekten zählen das Wohnquartier "F.188" in der Fahrradstraße, das insgesamt mit 193 Wohnungen konzipiert ist, aber auch das Humboldt-Palais in der Humboldtstraße mit 22 Eigentumswohnungen.

Ebenfalls in Nürnberg verantwortet die Gruppe das Projekt "East Side" mit Eigentumswohnungen nahe des Wöhrder Sees im Stadtteil Mögeldorf und "Parklane" in der Bayreuther Straße mit Wohn- und Gewerbeflächen. Nach Angaben des Unternehmens sind die Wohnungen an beiden noch nicht fertig gestellten Standorten zum größten Teil verkauft.