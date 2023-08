FC Bayern: Kane ist zwar da - die alten Probleme aber auch

Die Spieler waren nach Schlusspfiff enttäuscht, der Trainer ratlos und die Bayern-Fans verließen nach Schlusspfiff schnell die Münchner Arena. 0:3 verlor der Rekordmeister gegen Pokalsieger RB Leipzig. Der FC Bayern offenbarte Mängel in der Abwehr, im Mittelfeld und beim Torabschluss. Alles Dinge, die in der letzten Saison schon die Schwachstellen des Bayern-Spiels waren.

So lief das Spiel FC Bayern – RB Leipzig: Aufstellungen, Torschützen und weitere Statistiken

Thomas Tuchel war mit der Vorbereitung zufrieden - gegen Gegner wie FC Liverpool und AS Monaco lieferte die Mannschaft eine ansprechende Leistung und ließ die schwachen Spiele der Vorsaison etwas vergessen. Doch der Auftritt gegen Leipzig zeigte deutlich: Es läuft doch noch nicht rund bei den Münchnern.

Tuchels Ausführungen über den Stotterstart in die neue Saison erinnerten an seine ratlosen Spielanalysen seiner ersten Trainermonate bei den Bayern. Erklären konnte der 49-Jährige "die Diskrepanz zu unserer Form in den Testspielen und im Training und zur Energie und zur Stimmung" nicht.

"Die Diskrepanz ist einfach viel zu groß - riesengroß." Thomas Tuchel, Trainer FC Bayern

Fehleranfällige Defensive, konzeptloses Mittelfeld

Wie schon in der Vorsaison war die Defensive sehr fehleranfällig. Dayot Upamecano wirkte alles andere als souverän, Alphonso Davies leistete sich auf der linken Abwehrseite mehrere Patzer. Matthijs de Ligt sah beim 0:2 sehr unglücklich aus. Der abwanderunsgwillige Benjamin Pavard spielte unauffällig und wurde zur Pause ausgewechselt. Ein stabiles Gerüst ist nach der mehrwöchigen Vorbereitung nicht im Ansatz zu erkennen, die Bayern sind weiterhin leicht verwundbar.

"Wir haben sehr einfache Gegentore kassiert. Wir haben die erste Halbzeit verloren, wir haben die zweite Halbzeit verloren. Das ist eindeutig. Das haben wir uns komplett anders vorgestellt." Thomas Tuchel, Trainer FC Bayern

Auch das Mittelfeld überzeugte nicht: Joshua Kimmich leitete mit einem Ballverlust das 0:1 ein, war am Spielaufbau wenig beteiligt und kaum eine seiner Ecken oder Freistöße waren präzise. Neuzugang Konrad Laimer blieb blass und verfolgte die zweite Halbzeit von der Bank aus. Einzig Leroy Sané und Serge Gnabry - die Sorgenkinder der Vorsaison - spielten engagiert und waren an den Offensivbemühungen der Bayern beteiligt.

"Ich kann es im Moment nicht erklären. Weil wir waren auf einem komplett anderen Weg." Thomas Tuchel, Trainer FC Bayern

Kane mit drei Ballkontakten in 30 Minuten

Der erst 18-jährige Mathys Tel bemühte sich redlich, vergab aber zwei Großchancen. Nach 63 Minuten war für das Sturmtalent Schluss und es kam der von den Münchnern Fans lang ersehnte Auftritt des Rekordtransfers der Bundesliga. Unter tosenden Applaus betrat der 30-Jährige den Rasen. Doch Harry Kane kam in seinem 30-Minuten-Einsatz nur auf drei Ballkontakte und null Abschlüsse - und muss weiter auf seinen ersten Titel warten.

Im Bundesligaauftaktspiel gegen Werder Bremen (20.30 Uhr - live in der Radioreportage) wird der englische Nationalmannschaftskapitän wohl in der Startelf stehen. Tuchel gab ihm eine Einsatzgarantie: "Er spielt jedes Spiel, fertig aus."

Wer noch im Weserstadion auflaufen wird, ist nach dem Leipzig-Spiel unklar. Der Auftritt des FC Bayern erinnerte nicht nur ihn an enttäuschende Darbietungen aus der Vorsaison. Damals hatten die Münchner nur soeben den Meistertitel gewonnen. Im Pokal und in der Champions League scheiterte der deutsche Rekordmeister jeweils im Viertelfinale.