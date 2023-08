"Fredi Merkur": So heftig feierte der Queen-Sänger in München

Allein der Champagner: Fast 70.000 Deutsche Mark (mehr als 35.000 Euro)! Da wäre man gern dabei gewesen – bei Freddie Mercurys (1946-1991) kleiner Geburtstagssause am 5. September 1985 im Münchner "Old Mrs. Henderson", das heute Paradiso Tanzbar heißt.

Rechnungssumme: 82.500 Mark

Wie der Münchner Merkur berichtet, feierte der damals in München lebende Freddie in dem Glockenbach-Club eine wilde Kostümparty. Szenen des schrillen Abends sind im Video zur Single "Living on my own" zu sehen.