Brände auf Hawaii: Zahl der Toten steigt weiter

Bunte Holzhütten und farbenfrohe Pflanzen säumten einst die Wege auf der Hawaii-Insel Maui - nun ist davon nicht mehr viel übrig: Nach den verheerenden Wald- und Buschbränden in dem Urlaubsparadies liegt vieles in Schutt und Asche. Zwar lodern noch immer Flammen in der Region, aber die ersten Anwohner dürfen die Schäden an ihrem Besitz in Augenschein nehmen. Die Behörden haben derweil die Zahl der bestätigten Todesfälle nach oben korrigiert.

Behörden sprechen von 80 Todesopfern

Insgesamt haben die Feuer mindestens 80 Menschen das Leben gekostet. Am Freitagabend (Ortszeit) bestätigte der Bezirk Maui County 13 weitere Todesopfer, nachdem zuvor von 67 Toten die Rede war. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Feuer in verschiedenen Regionen der Insel einzudämmen, hieß es vonseiten der Regierung.

Währenddessen konnten die ersten Einwohner des Küstenorts Lahaina das Ausmaß der Zerstörung in Augenschein nehmen. Viele standen vor den Trümmern ihrer Existenz. Zuvor hatte Hawaiis Gouverneur Josh Green die Anwohner gewarnt, dort eine Zerstörung vorzufinden, "wie sie es in ihrem Leben noch nicht gesehen haben".

Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Dollar

Laut aktualisierten Zahlen des Pacific Desaster Center und der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA sind in dem Bezirk rund 2.200 Gebäude durch das Feuer beschädigt oder zerstört worden. Erste Schätzungen gehen von rund 5,5 Milliarden Dollar (5,0 Milliarden Euro) für den Wiederaufbau dort aus.

Aufnahmen der historischen Innenstadt von Lahaina belegten die Zerstörung, die die Brände hinterlassen hatten. In ganzen Straßenzügen blieben kaum mehr als die Grundmauern von Häusern stehen. Von fast jedem Gebäude auf der Front Street - einer bei Touristen beliebten Flaniermeile mit Geschäften und Restaurants - waren nur noch Trümmerhaufen übrig.

Bürger sollen texten, um Mobilfunk nicht zu überlasten

Dutzende verkohlte Fahrzeuge, die es offenbar nicht rechtzeitig aus dem Inferno heraus geschafft hatten, stehen an den Straßen. Ein Häuserblock nach dem anderen wurde dem Erdboden gleich gemacht, Swimmingpools waren mit pechschwarzem Wasser gefüllt. Ein Bewohner Lahainas, Kyle Scharnhorst, sagte, die Brände hätten unglaublich schnell zugeschlagen. Die Gegend glich einem Kriegsgebiet.

Für einen Großteil der Bewohner der Insel war am Freitag die Stromversorgung wiederhergestellt worden. In West-Maui wurden laut der Regierung zusätzliche Mobilfunk-Kapazitäten verfügbar gemacht. Die Bürger wurden aufgerufen, zu texten, statt anzurufen, damit möglichst viele Menschen die begrenzten Ressourcen nutzen könnten.

Zahl der Toten dürfte weiter steigen

Die zurückkehrenden Einwohner von Lahaina wurden vor möglichen Gesundheitsgefahren angesichts des beschädigten Wassernetzes gewarnt. Zudem ging die Furcht vor Plünderungen um. Die örtlichen Behörden verhängten eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr und ordneten an, dass nur Menschen die zerstörte Stadt betreten dürfen, die vor dem Feuer nachweislich in Lahaina wohnten oder dort in einem Hotel übernachtet hatten.

Die Behörden rechneten indes mit weiteren Toten, zumal die Rettungskräfte erst nach und nach in das Innere zerstörter Gebäude vordringen konnten. Bisher seien vor allem Opfer identifiziert worden, die zum Zeitpunkt ihres Todes aus ihren Häusern geflüchtet waren, sagte Gouverneur Green. Leichenspürhunde wurden eingesetzt, um nach weiteren Todesopfern zu suchen, wie der Bürgermeister von Maui County, Richard Bissen Jr., erklärte.

Auseinandersetzungen zwischen Bürgern und der Polizei

Behindert werden die Suchaktionen vielerorts durch die Bevölkerung. So musste etwa die Polizei nur wenige Stunden nach der Freigabe des Highways nach Lahaina die Straße wieder dichtmachen. Grund waren laut einem Bericht der Zeitung "Honolulu Star Advertiser" Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und Polizei über den Zugang zu weiterhin gesperrten Gebieten.

Menschen hatten demnach versucht, teils zu Fuß in diese Zonen zu Angehörigen zu gelangen, wie die Bezirksverwaltung erklärte. Damit brächten sie sich in Gefahr und verzögerten zudem die Rettungsarbeiten, da die Einsatzkräfte die Suche nach Opfern unterbrechen und stattdessen Unbefugte wegschicken müssten.

Kritik an Behörden: Wurde nicht richtig gewarnt?

Mindestens drei Brände waren am Dienstag auf Maui ausgebrochen, ein trockener Sommer und die Starkwinde eines in großer Entfernung vorbeiziehenden Hurrikans fachten die Flammen an. Die Waldbrände gelten bereits als die schlimmste Naturkatastrophe im US-Staat Hawaii seit Jahrzehnten.

Das letzte Unglück von ähnlichem Ausmaß ereignete sich Anfang der 60er Jahre, als ein Tsunami 61 Menschen das Leben kostete. Durch einen noch folgenschwereren Tsunami gab es 1946 auf Big Island mehr als 150 Tote. In der Folge wurde damals ein Hawaii-weites Notfallsystem mit Sirenen eingerichtet, deren Bereitschaft einmal pro Monat getestet wird.

Nur per "Mund-Propaganda" von den Flammen erfahren

Doch viele Überlebende auf Maui berichteten, dass sie keine Sirenen gehört hätten. Auch eine Warnung, die ihnen genügend Zeit zur Flucht hätte geben können, hätten sie nicht erhalten. Dass sie in Gefahr seien, hätten sie erst gemerkt, als sie Flammen oder Explosionen in ihrer Nähe gesehen hätten. "Es gab keine Warnung. Niemand kam vorbei. Wir haben keinen Feuerwehrwagen oder sonst wen gesehen", sagte Lynn Robinson, die ihr Haus durch das Feuer verlor.

"Die Menschen hätten sich nur auf Mund-zu-Mund-Propaganda verlassen können", ergänzte William Harry bei seiner Rückkehr. Tatsächlich geben Daten der Notfallbehörde von Hawaii keine Hinweise auf eine Betätigung der Warnsirenen, ehe die Menschen um ihr Leben rannten. Stattdessen verschickten die Behörden Alarmhinweise an Handys, Fernseh- und Radiosender, doch schränkten weitreichende Strom- und Netzwerkausfälle womöglich die Reichweite ein.

Generalstaatsanwaltschaft ordnet Untersuchung an - Feuerwehr spricht von fehlender Ausrüstung

Das Büro von Hawaiis Generalstaatsanwältin Anne Lopez kündigte eine umfassende Überprüfung der Entscheidungen an, die vor, während und nach dem Feuer getroffen wurden. Auch bestehende Regelungen würden auf den Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse würden im Anschluss mit der Öffentlichkeit geteilt.

Fehlendes Personal und unzureichende Ausrüstung behinderten möglicherweise eine effektive Brandbekämpfung. Der Präsident des hawaiianischen Feuerwehrverbands, Bobby Lee, sagte, maximal 65 Feuerwehrleute seien gleichzeitig im Dienst und dann für drei Inseln zuständig: Maui, Molokai und Lanai. Die Abteilung verfüge über 13 Löschfahrzeuge und zwei Leiterfahrzeuge, aber keine Geländewagen, um Buschbrände gründlich zu bekämpfen, bevor sie Straßen oder bewohnte Gebiete erreichen könnten.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters.