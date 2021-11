Impftermin gesucht: Erst in Wochen oder doch früher?

"Wir sollen uns impfen oder boostern lassen, doch jetzt bekommen wir erst in Wochen einen Termin!" Diese oder ähnliche Kritik hat uns in den vergangenen Tagen immer wieder von frustrierten Userinnen und Usern bzw. BR-Hörerinnen und Hörern erreicht. Andere hingegen hatten offenbar ganz kurzfristig einen Termin bekommen. Wie kann das sein?

Impfportal schaltet immer wieder Termine frei

Die Stadt München schaltet immer wieder auch zeitnahe Termine für das Impfzentrum und die Außenstellen frei. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsreferats auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Wer also einen früheren als den zunächst angebotenen Termin wolle, sollte deshalb öfter die gerade aktuellen Online-Angebote prüfen: "Es lohnt sich, immer wieder mal reinzuschauen."

Ein "lebendes System"

"Es ist ein lebendes System", erklärte die Referatssprecherin: Zum einen würden immer wieder Termine, die abgesagt werden, neu eingepflegt. Zum anderen würden auch die auf 25 Prozent reduzierten Kapazitäten in den festen und mobilen Einrichtungen sukzessive wieder hochgefahren und Öffnungszeiten ausgeweitet. Dadurch gebe es ebenfallls kurzfristig immer wieder neue Termine.

Auch Impfportal Landsberg stellt immer wieder neue Termine ein

Auch das Impfzentrum für den Landkreis Landsberg/Lech in Peiting erweitert nach und nach wieder seine Kapazitäten. Daher würden auch immer wieder neue Impf-Termine angeboten, wie Wolfgang Müller, Büroleiter des Landrats, auf Anfrage des BR mitteilte. "Wenn wir zum Beispiel die Zusage haben, ab nächste Woche ein Impfteam mehr einsetzen zu können, gibt es auch neue Termine", so Müller. Es lohne sich also, immer wieder in das Terminportal zu schauen, wenn man noch keinen oder nur einen sehr späten Impftermin bekommen habe. Dass plötzlich wieder neue Termin angeboten werden, liegt laut Wolfgang Müller nicht nur an den steigenden Kapazitäten in den Impfzentren, sondern auch daran, dass Termine spontan frei würden – etwa wenn jemand seinen Termin absagt, weil er oder sie nicht kommen kann oder in einem Impfzentrum in einem anderen Landkreis schneller einen Termin bekommen hat.

In Ingolstadt ab kommender Woche Impfen mit Termin

In Ingolstadt soll es ab der kommenden Woche zusätzlich zu den Möglichkeiten, ohne Terminvereinbarung eine Impfung zu bekommen, auch die Möglichkeit für Terminbuchungen geben. An den Details wird derzeit gearbeitet, evtl. gibt es hierzu heute noch eine Pressemitteilung, ab wann dies möglich ist und wie es funktioniert.