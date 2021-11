Corona-Booster: Personalnot und Erkältungen bremsen das Tempo

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt nahezu täglich auf neue Rekordwerte. Um die vierte Welle zu brechen, setzt die Politik weiter aufs Impfen, zunehmend auch auf Impfauffrischungen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den sogenannten Booster für alle über 18. Die Impfauffrischung soll in der Regel sechs Monate nach der zweiten Dosis erfolgen – in den Impfzentren und bei den Hausärzten. Die sehen sich angesichts der sprunghaft angestiegenen Nachfrage aber bereits an der Belastungsgrenze.

Personalnot bremst Erlanger Impfzentrum

Im Impfzentrum in der Erlanger Innenstadt beispielsweise werden derzeit täglich zwischen 500 und 700 Impfungen verabreicht, so Carina Knobloch, stellvertretende Leiterin des Impfzentrums. Möglich wären aber über 1.000 Impfungen täglich. Dass das Impfzentrum nicht unter Vollauslastung arbeitet, liegt an der Personalnot. Nachdem die Impfzentren - wie von der Politik gewünscht - im Oktober heruntergefahren wurden, sei es nun "ganz, ganz schwer, so kurzfristig wieder hochzufahren. Denn wir müssen ja das Personal, das reduziert wurde, wieder neu einstellen", so Carina Knobloch. Aus heutiger Sicht hätte man das personalbedingte "Nadelöhr" beim Impfen besser abfedern können. Immerhin: die stellvertretende Leiterin rechnet damit, dass das Erlanger Impfzentrum bis Anfang Dezember wieder auf sechs Öffnungstage hochgefahren werden kann.

Impfzentrum nimmt Booster-Priorisierung selbst in die Hand

Laut Stiko soll die Impfauffrischung in der Regel sechs Monate nach der Grundimmunisierung erfolgen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dagegen zuletzt dafür stark gemacht, bereits nach fünf Monaten zu "boostern". "Das setzen wir im Erlanger Impfzentrum aktuell nicht um. Und zwar ganz bewusst nicht", sagt Carina Knobloch. Weil die Kapazitäten derart begrenzt seien, bekämen derzeit im Regelfall nur Menschen eine Auffrischung, wenn ihre Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Mit Blick auf das Infektionsgeschehen sei es jetzt besonders wichtig, die Leute zu "boostern", die die Impfung dringend benötigen, z.B. Ältere und Vorerkrankte. In der Folge würden im Erlanger Impfzentrum auch bereits Jüngere abgewiesen, deren zweite Impfung eben noch keine sechs Monate her sei. Dafür hätten die Menschen dann oftmals kein Verständnis. Es komme zu Diskussionen, was sehr belastend sei für das Team des Impfzentrums.

THW soll in Impfzentren aushelfen

Vom zuständigen Gesundheitsministerium heißt es bezüglich des Personalmangels in den Impfzentren, gewisse Vorlaufzeiten für eine Kapazitätssteigerung seien "nicht ganz zu vermeiden". Deshalb habe nun das Technische Hilfswerk (THW) Amtshilfe für die Impfzentren zugesagt, sagte eine Ministeriumssprecherin dem BR. Hierbei können die Impfzentren in Absprache mit den jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden und Ortsverbänden technische und logistische Unterstützung durch Unterstützungskräfte des THWs erhalten.

Hausärzte würden gerne mehr impfen, können aber nicht

Neben den Impfzentren frischen auch die Hausärzte den Corona-Impfschutz auf. In Heroldsberg beispielsweise hatte Hausarzt Tobias Finzel in seiner Praxis zuletzt einen Impftag in der Woche. Bis vor kurzem hatte er kaum mehr Anfragen für Impfungen. "Das hat sich jetzt schlagartig geändert, so dass wir ab nächster Woche wieder zwei Impftage anbieten, wo wir im Grunde nichts anderes machen als impfen", sagt Finzler. Er würde gerne noch mehr impfen, schildert der Hausarzt. "Das Problem ist aber, dass die Praxen insgesamt voll sind. Wir haben Patienten zu versorgen. Das ist in der ersten Impf-Welle anders gewesen. Da hatten wir quasi keine Patienten mit grippalen Symptomen, die jetzt alle in die Arztpraxen kommen, weil das zur Zeit einfach umgeht". Deswegen schaffe er es nicht, noch mehr zu impfen..

Viele Hausärzte arbeiten zwölf Stunden am Tag durch

Ähnlich wie der Hausarzt aus dem mittelfränkischen Heroldsberg schildern auch viele seiner Kollegen in Oberfranken die aktuelle Lage. Das Interesse an Booster-Impfungen sei groß, bestätigt Petra Reis-Berkowicz. Die Allgemeinmedizinerin aus Gefrees nahe Bayreuth ist 2. stellvertretende Landesvorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands. Die Nachfrage nach Impfungen sei ähnlich groß wie zu Beginn der Impfkampagne. "Jeder will gerne als erstes", so Petra Reis-Berkowicz. Weil das nicht gehe, würden die Hausärzte versuchen, den Andrang zu strukturieren und gefährdetere Patientengruppen vorziehen. Viele Hausarztpraxis würden u.a. durch die Mehrbelastung der Impfungen zwölf Stunden am Tag durcharbeiten.