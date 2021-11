vor 28 Minuten

Bayern hat mit 625,3 die bundesweit höchste Inzidenz

Laut Robert-Koch-Institut liegt Bayern mit 625,3 am Freitag bundesweit an der Spitze bei den Corona-Neuinfektionen. Gestern lag der Wert noch bei 609,5. Das RKI gibt die bundesweite Inzidenz mit 340,7 an, 52.970 Neuinfektionen wurden gemeldet.