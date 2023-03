Hochwasser: Überschwemmungen im Norden Bayerns

"Nur an der Aisch steigen die Pegel noch", meldete der bayerische Hochwassernachrichtendienst in seinem Lagebericht von Freitag. Der Scheitel für die Aisch wird in Mittelfranken zum Teil erst für Samstag erwartet. Niederschläge werden in der Nacht auf Samstag die Wasserstände weiter anheben. In Nordbayern werde es dadurch zu stellenweisen Ausuferungen kommen.

Überschwemmungen von landwirtschaftlichen Flächen und Straßen

Nach der aktuellen Karte des Hochwassernachrichtendienstes (Freitag, 17.30 Uhr) können zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen und Straßen überschwemmt werden - in weiten Teilen Frankens, aber auch der nördlichen Oberpfalz. Für bebaute Gebiete liegen derzeit keine Warnungen vor.

In Oberfranken werden die Pegel, so die Prognose, ansteigen und können dabei zu leichten Ausuferungen am oberen Main und seinen Zuflüssen führen. An der Itz in der Oberpfalz bei Schenkenau könne am Samstag stellenweise auch Meldestufe 2 erreicht werden - das heißt, land- und forstwirtschaftliche Flächen könnten überflutet werden.

Hochwasser im Norden Bayerns vielfach bereits zurückgegangen

Bereits in den vergangenen Tagen hatte das Regenwetter die Wasserpegel vieler Gewässer im Norden Bayerns ansteigen lassen. Doch in weiten Teilen des nördlichen Bayerns ist das Hochwasser zurückgegangen. In Mittelfranken werden die erneuten Niederschläge laut dem Bericht des Hochwasserdienstes nur an wenigen Pegeln "hochwasserwirksam" bleiben.

Wieder kälter am Wochenende

Am Wochenende wird es in Bayern wieder kälter und es soll auch schneien. Freitagabend rechnet der DWD mit stürmischen Böen aus dem Westen. Auf den Gipfeln der Alpen und des Bayerischen Waldes werden sogar orkanartige Böen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet. In der Nacht zum Samstag soll es oberhalb von 500 bis 800 Metern schneien. Gebietsweise wird es glatt.

Für die Nacht zum Sonntag sind Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt vorhergesagt, am kältesten wird es im Bayerwald. Auch der Sonntag bleibt stark bewölkt mit Schneefall, der von West nach Ost zieht und in Regen übergeht. Im Südwesten soll es nachmittags freundlicher werden. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad.

Mit Informationen von dpa