Hochwasserschutz: Millionen für Sicherheit von Simbach am Inn

Am Mittwoch ist offizieller Baubeginn für den Hochwasserschutz in Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn. Damit sollen Katastrophen, wie sie die Kleinstadt im Juni 2016 erleben musste, in Zukunft verhindert und der ökologische Zustand des Simbachs verbessert werden.

TV-Doku aus Simbach am Inn: Bauen im Einklang mit der Natur

Hochwasserschutz kostet über 50 Millionen Euro

Die Maßnahmen kosten über 50 Millionen Euro. Es handelt sich um das größte laufende Hochwasserschutzprojekt im Bereich eines Wildbachs in Bayern. Den offiziellen Spatenstich wird Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) ausführen.

Geplant sind unter anderem eine Verbreiterung des Simbachs, dazu neue Deiche, Hochwasserschutzwände und ein Ausschotterungsbecken. Dem Wildbach Simbach soll damit Raum für eine natürliche Entwicklung gegeben werden, heißt es aus dem Bayerischen Umweltministerium.

Entstehen soll auch ein Naherholungsgebiet im Ortskern von Simbach. Geplant sind unter anderem Fußgänger- und Radwege, die am neuen Bachlauf entlangführen.

Die Schutzeinrichtungen sollen die Sicherheit der Stadtbewohner erhöhen und Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser bieten.