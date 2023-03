Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten

Bei Schüssen in einer Hamburger Kirche sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von einem Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Die Gewalttat ereignete sich bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Nach Angaben der Polizei gibt es keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter.

Schüsse in Hamburg: Hintergründe unklar

Die Polizei sprach von einer Großlage. "Die Toten haben alle Schussverletzungen", sagte ein Polizeisprecher. Gesicherte Informationen zum Tatmotiv lägen noch nicht vor, erklärte die Polizei und rief dazu auf, "keine Gerüchte zu streuen". Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Innenbehörde gab eine Warnmeldung heraus. Darin hieß es, einer oder mehrere unbekannte Täter hätten gegen 21 Uhr in der Kirche Schüsse abgegeben. Die Umgebung sei umfangreich abgesperrt worden.

Tschentscher: Meldungen zu Schüssen in Hamburg sind erschütternd

"Die Meldungen aus Alsterdorf/Groß Borstel sind erschütternd", schrieb Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Abend bei Twitter. "Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe." Tschentscher rief die Bürger auf, die Hinweise der Polizei zu beachten.

Innensenator Andy Grote schrieb: "Die Polizei Hamburg ist in Groß Borstel mit einem Großaufgebot einschließlich Spezialkräften im Einsatz, um vor Ort für Sicherheit zu sorgen und die näheren Umstände der Tat schnell vollständig aufzuklären."

Mit Informationen von dpa und AFP