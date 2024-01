Hochwasser in Unterfranken: Hohe Pegel und viel Routine

Hohe Gummistiefel und Wathosen sind mancherorts in Unterfranken aktuell Pflicht. Manche bewegen sich auch mithilfe von kleinen Booten durch die Gassen, wie in Westheim im Landkreis Bad Kissingen. Für Lukas Wahler ist das aber ein bekanntes Schauspiel. Er ist in Westheim mit der Nähe zur Fränkischen Saale aufgewachsen, kennt Hochwasser schon seit Kindertagen. "Mittlerweile bin ich in einem Alter, in dem ich meinen Vater unterstütze, wo es geht, wenn das Hochwasser kommt", sagt er. Morgens um 6 Uhr waren er und seine Familie bereits auf den Beinen, um Schutzmaßnahmen zu treffen. Sie haben wie viele andere sogenannte Spundwände montiert, um das Wasser abzuhalten.

Hohe Pegelstände rund um die Fränkische Saale

Derzeit gibt es in Teilen Unterfrankens Hochwasser, vor allem in Richtung Rhön hat Dauerregen zu steigenden Pegeln geführt. Der Hochwassernachrichtendienst weist am Donnerstagnachmittag an einer Messstelle im Bezirk die höchste Meldestufe vier aus - in Wolfsmünster, einem Ortsteil von Gräfendorf im Landkreis Main-Spessart. An den zwei Messstellen in Bad Kissingen herrscht Meldestufe drei. Neben der Fränkischen Saale sind auch an der Baunach, der Milz, der Lauer und der Sinn hohe Pegelstände gemeldet, dortige Messstellen liegen bei Meldestufe zwei.

Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen geht davon aus, dass die Saale den Pegel bis zum Wochenende hält. Abhängig ist die Situation von den noch kommenden Niederschlägen in der Rhön und dem Wasser, das dann von dort in die Fränkische Saale strömt. Die Lage scheint aktuell aber im Griff zu sein. Rettungskräfte und Freiwillige hätten gute Präventionsarbeit geleistet, berichtet die Integrierte Leitstelle in Schweinfurt. Dort laufen keine akuten Hochwassereinsätze.

Präventionsmaßnahmen greifen

Aufgrund des vorhergesagten Dauerregens haben sich unterfränkische Orte entsprechend auf die Wetterlage vorbereitet. So auch Westheim. Dort ist die Saale schon weit über die Ufer getreten, das Wasser reicht bis in die Fischergasse im Ort. Die Uferstraße zwischen dem Ort und der Saale ist komplett überspült, genauso wie die Brücke über die Fränkische Saale zwischen Langendorf und Westheim.