Mit Sandsäcken gegen die Flut: Kampf gegen Hochwasser in Franken

Land unter in mehreren Bundesländern

In anderen Bundesländern ist die Hochwasserlage wesentlich dramatischer als in Bayern, die Gefahr von Deichbrüchen wächst angesichts des Dauerregens. Land unter meldeten Niedersachsen, der Süden Sachsen-Anhalts und der Norden Thüringens auf großen Flächen. Wie groß die Überschwemmungsfläche insgesamt ist, lässt sich kaum abschätzen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte einen Besuch in Sachsen-Anhalt an. Er will sich am Donnerstag zusammen mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) im Süden des Bundeslandes in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, über die Hochwasserlage informieren.

Hydrologe: Großräumige Hochwasser auf dem Vormarsch

Laut dem Hydrologen Sergiy Vorogushyn vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam stellt das derzeitige Hochwasser in Norddeutschland eine besondere Hausforderung dar. Das Hochwasser sei dahingehend besonders, dass es sehr großräumig sei, sagte er bei BR24. "Viele Flüsse, viele Pegel sind betroffen. Es dauert lange, die Böden sind durchnässt, und jeder zusätzliche Regen lässt die Pegel auf die Achterbahn steigen." Für die Einsatzkräfte sei es logistisch schwierig, die großen Massen an Material und Technik durch derart große Gebiete zu transportieren und zu den Einsatzorten zu bringen, so Vorogushyn.

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen laut dem Hydrologen, dass gerade solch großräumige Hochwasser, die viele Pegel gleichzeitig betreffen, in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben. Daher sei es wichtig, die nötige Logistik zu stärken, die Lagerbestände mit Material und entsprechender Technik aufzufüllen. Zudem brauche es gut ausgebildete Einsatzkräfte. Dies sei der Schlüssel, um solche Hochwasserlagen zu bewältigen.

Die große Herausforderung ist für Vorogushyn, das Risikobewusstsein auch in hochwasserarmen Zeiten aufrechtzuerhalten. Nur so könne man für entsprechende Ereignisses gewappnet sein.