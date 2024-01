Dauerregen: Unterfranken rüstet sich gegen Hochwasser

Laut dem Deutschen Wetterdienst hält das Regenwetter bis zum Wochenende an. Demnach ist mit einer Zuspitzung der Hochwasserlage in der Rhön und im Spessart zu rechnen. Laut dem Hochwassernachrichtendienst gilt aktuell für Bad Kissingen, Poppenlauer und Wolfsmünster, einem Ortsteil von Gräfendorf, die Meldestufe 3 von 4. Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller sind überflutet. Überschwemmte Straßen sind teilweise gesperrt. In den Landkreisen Bad Kissingen, Main-Spessart und Rhön-Grabfeld stecken die Einsatzkräfte mitten in den Vorbereitungen.

Helfer in Gräfendorf rüsten sich

Auch Gräfendorf im Landkreis Main-Spessart bereitet sich auf ein mögliches Hochwasser vor. Sollte die Fränkische Saale weiter steigen, könnte die Hauptstraße im Ortskern unter Wasser stehen. Bäckerei und Dorfladen wären davon betroffen, so Bürgermeister Johannes Wagenpfahl. "Nach jetzigem Stand kommen wir glimpflich davon", so Wagenpfahl. Am Nachmittag gebe es neue Einschätzungen, dann werde, falls nötig, auch die Bevölkerung informiert. Entscheidend dafür sei, was von Bad Kissingen her komme. Dort steigt der Pegel aktuell noch.

Wagenpfahl zufolge wird aktuell eine Einsatzzentrale eingerichtet. Außerdem befülle die Feuerwehr am Nachmittag vorsorglich Sandsäcke. "Die Maschinerie zum Hochwasserschutz läuft langsam an", fasste Wagenpfahl zusammen. Der Pegel bei Wolfsmünster, einem Ortsteil von Gräfendorf, wenige Kilometer flussabwärts gelegen, stieg bis zuletzt noch an und liegt aktuell bei 427 Zentimetern. In den letzten 24 Stunden ist die Saale dort damit um fast zwei Meter gestiegen.

Hochwasser in Bad Kissingen weckt Erinnerungen

In Bad Kissingen werden die Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser wach: Vor exakt 21 Jahren hatte ein Hochwasser den Kurbereich der Stadt geflutet. Heute ist die Fränkische Saale wieder über die Ufer getreten, eine Katastrophe wie 2003 wird aber wohl ausbleiben. Birgit Imhof, die Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen betont zwar, dass die Scheitelpunkte der Flüsse in der Rhön erst am Donnerstag erreicht werden – setzt der Regen aber aus, sinken die Pegel wieder.

Vorteilhaft sei der milde Winter, weil derzeit keine Schneeschmelze aus der Rhön ins Tal fließt. Der Pegel der Fränkischen Saale liegt in Bad Kissingen derzeit bei etwa 3,60 Meter. Zum Vergleich: vor 21 Jahren beim 100-jährigen Hochwasser waren es 4,69 Meter. Die Zuflüsse Streu, Brend und Lauer sind ebenfalls an mehreren Orten über die Ufer getreten. Mehr als ein paar vollgelaufene Keller befürchtet Imhof aber nicht.

Die Stadt Bad Kissingen ist heute gut gegen Hochwasser gerüstet: Im Jahr 2006 wurden umfangreiche mobile Schutzmaßnahmen installiert, die die historische Substanz des heutigen Weltkulturerbes in der Kurstadt schützen soll. Die Fränkische Saale verläuft in Bad Kissingen direkt vorbei am Prinzregentenbau und der Wandelhalle.