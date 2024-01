Dauerregen lässt Hochwassergefahr in Bayern steigen

In Bayern erhöht sich in den kommenden Tagen wieder die Hochwassergefahr. Das teilte das Landesamt für Umwelt am Montag in Augsburg mit. Ab der Nacht zum Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern bis in die Nacht zum Donnerstag hinein erneut mit ergiebigem Dauerregen – besonders im Bereich Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerwald. In Ostbayern kann es bis Dienstagnachmittag teils kräftig schneien. Die Wasserstände in den Einzugsgebieten von Naab, Regen, der Fränkischen Saale, der Tauber, des Oberen Main und der Regnitzzuflüsse dürften ansteigen. Nach dem Weihnachtshochwasser seien die Pegel verbreitet noch erhöht, hieß es.

Überflutungen in mehreren Landkreisen möglich

Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen seien möglich, warnt der DWD. Einzelheiten finden Sie auf den Internetseiten der Hochwasserzentralen.

Betroffen sind im Regierungsbezirk Niederbayern die Landkreise Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen und Straubing-Bogen. Im Regierungsbezirk Oberpfalz die Landkreise Cham, Neustadt a.d. Waldnaab und Tirschenreuth. Im Regierungsbezirk Oberfranken betrifft die Warnung die Landkreise Bayreuth, Hof, Kronach, Kulmbach und Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Im Regierungsbezirk Unterfranken dazu die Kreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld.

Sturmböen bis zu 100 km/h

Dazu wird es in Bayern heute noch stürmisch: Möglich sind gebietsweise Böen bis 60 km/h aus Südwest bis West, in den Hochlagen der Alpen und Mittelgebirge stürmische Böen bis 75 km/h. Nach vorübergehender Beruhigung am Dienstag sind im Westen wieder verbreitet Böen um 60 km/h aus Südwest, in Kammlagen der Mittelgebirge und Alpen Sturmböen um 80 km/h möglich, auf exponierten Gipfeln sogar schwere Sturmböen um 100 km/h.

Glätte durch Schnee und gefrierenden Regen

Und auch Frost, Glätte und Schnee hat das Neue Jahr für uns im Angebot: In der Nacht zum Dienstag von den Alpen bis zum Bayerischen Wald kommt es verbreitet zu leichtem Frost, in den frühen Morgenstunden des Dienstags wird es örtlich glatt durch Schnee und gefrierenden Regen.

In Ostbayern kann es bis Dienstagnachmittag teils kräftig schneien: Nördlich der Donau sind kurzzeitig bis in die Täler ein bis fünf Zentimeter Schnee in etwa sechs Stunden drin, in der Rhön und den östlichen Mittelgebirgen fallen oberhalb ca. 600 Meter örtlich bis 10 cm Neuschnee, in Staulagen im Bayerischen Wald sogar bis zu 20 Zentimeter.