Hochwasser: Bayern stellt 50 Millionen Soforthilfe zur Verfügung

Um die erste Not der von der Hochwasser-Katastrophe in Bayern betroffenen Menschen zu lindern, stellt der Freistaat Bayern zunächst 50 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Das sagte Ministerprädient Markus Söder in der radioWelt von Bayern 2.

Das Kabinett tritt am Vormittag zusammen, um die Fluthilfen noch genauer abzustimmen. Die Ergebnisse der Beratungen gibt es um 12 Uhr in einem BR24live.

Flutkatastrophe in Bayern: 5.000 Euro Soforthilfe für Privathaushalte

Wer Flutschäden erlitten hat, kann demnach mit einer ersten Unterstützung von bis zu 5.000 Euro rechnen. In Extremfällen, so Söder, könne auch der ganze Schaden ersetzt werden. Der Ministerpräsident verwies auf die Flut von 2013 im niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Mit der Soforthilfe wolle man es nun so handhaben wie damals. Der Bund hatte bereits angekündigt, 300 Millionen Euro für die Flutschäden in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern zur Verfügung zu stellen. Das Bundesland Rheinland-Pfalz hatte seinen Betroffenen ebenfalls 50 Millionen Euro Soforthilfe bereitgestellt.

Hochwasser in Bayern: Wirtschaftlicher Schaden soll aufgefangen werden

Bei existenziellen Schäden wie in Berchtesgaden könne es zudem "bis zu 100 Prozent Ersatz geben", so Söder. Das gelte für Privathaushalte, Gewerbebetriebe, Selbstständige, aber auch für die Land- und Forstwirtschaft. Hinzu komme dann noch die Aufarbeitung der kommunalen Schäden wie in der Infrastruktur. Die Auszahlung der Soforthilfe laufe auf Basis bewehrter Verfahren über entsprechende Stellen vor Ort.

Söder: "Staat muss helfen, wenn es existenziell wird."

2019 hatte der Freistaat die Richtlinie zur Soforthilfe für Hochwasseropfer auslaufen lassen. Es sollte nur noch in Härtefällen eingesprungen werden. Söder verteidigte diese Politik. Versicherungen seien die Grundlage für die Regulierung der Schäden. Allerdings hätten auch Menschen, die ihre Häuser nicht versichert haben, Anspruch auf die jetzige Soforthilfe. Nämlich dann, wenn die Not besonders groß sei.

Söder sagte: "Wenn alles weg ist. Denken sie an einen Murenabgang und das ganze Haus ist verschüttet, das kannst du danach de facto abreißen (...), dann, in so einem Fall, muss ein Staat in der Not helfen." Und weiter: "Meine Grundauffassung ist es als Ministerpräsident: Ein Staat verlangt viel von den Bürgern aber er muss auch helfen, wenn es existenziell wird."

Söders Kabinett tritt am Vormittag zusammen, um die Fluthilfen noch genauer abzustimmen. Am Mittwoch gibt Söder zudem eine Regierungserklärung zum Klimaschutz ab. Klimaforscher sehen zwischen den häufigen Wetterkatastrophen und der Erderwärmung einen klaren Zusammenhang.

Söder widerspricht Glauber beim Klimagesetz

Seit Wochen fordert Bayerns Ministerpräsident mehr Tempo beim Klimaschutz. Allerdings: Sein Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hat längst einen neuen Gesetzentwurf erarbeitet - dieser liegt aber seit Wochen in der Staatskanzlei. Glauber machte aus seiner Verwunderung keinen Hehl. "Für mich sind die Vorarbeiten soweit abgeschlossen, dass wir morgen im Landtag das Gesetz beschließen könnten", so der Umweltminister.

Söder widersprach der Aussage seines Ministers nun erneut. "Das ist ein Entwurf, das hat der Umweltminister schön gesagt." Ein Entwurf bedeute, dass es da noch viele Dinge gebe, die bearbeitet werden müssten. Im Entwurf stünden Dinge, "die verfassungsmäßig so nicht gehen", sagte Söder. Es gebe zudem einen Streit bei den Freien Wählern zwischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Thorsten Glauber, beispielsweise bei der Pflicht zu Solardächern.