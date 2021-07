Hochwasser-Schäden: Staatsregierung beschließt Soforthilfen

Die bayerische Staatsregierung wird vom Hochwasser besonders betroffene Menschen mit Soforthilfen unterstützen. Insgesamt stellt der Freistaat dafür eine Summe von bis zu 50 Millionen Euro bereit, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettsitzung in München mitteilte. Die Staatsregierung lasse niemanden im Stich, kündigte Herrmann an.

Die Hilfen sind laut dem Kabinettsbeschluss abrufbar für Menschen aus Regionen, die im Juli durch "Naturkatastrophen" besonders beschädigt wurden: Berchtesgadener Land, Ansbach, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim, Erlangen/Höchstadt, Fürth, Kitzingen, Schweinfurt und Hof. Pro Haushalt werden als Soforthilfen bis zu 5.000 Euro gewährt - bei "Versicherbarkeit" mit einem Abschlag von 50 Prozent. Bei Ölschäden an Gebäuden gibt es bis zu 10.000 Euro Soforthilfe - und ebenfalls die Hälfte, falls der Schaden versicherbar war. Auch für Unternehmen, Angehörige Freier Berufe sowie für Land- und Forstwirtschaft soll es Soforthilfen geben - die Details sind noch offen.

Hochwasser-Schäden: Auch Härtefonds möglich

Die Soforthilfen hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits am Morgen in der radioWelt auf Bayern 2 angekündigt. Herrmann verwies nun auch auf den sogenannten Härtefonds für Privathaushalte und Unternehmen, die durch die Hochwasser-Schäden in ihrer Existenz gefährdet sind. Laut dem Kabinettsbeschluss werden "bei drohender Existenzgefährdung" bis zu 100 Prozent des Schadens ersetzt - "je nach finanzieller Leistungskraft der Geschädigten".

Herrmann betonte, die Soforthilfe sei nicht für den Wiederaufbau von Häusern gedacht, sondern für die Bewältigung der unmittelbaren Notlage. Die sogenannte Aufbauhilfe wird laut dem Staatskanzleichef nun in Abstimmung mit dem Bund ausgearbeitet. Im Landkreis Berchtesgadener Land hatten am Wochenende heftige Unwetter in einigen Orten für Erdrutsche und Überflutungen gesorgt. Zwei Menschen kamen ums Leben, über 130 mussten laut Herrmann evakuiert werden.

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.