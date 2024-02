Herzensjob im Fachkräftemangel: Siegsdorfs coole Schulbusfahrer

Grundschüler, die weiter als zwei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen, haben Anspruch auf einen Schulbus. Das oberbayerische Siegsdorf hat viele verstreute Ortsteile – und eine Frau, auf die Verlass ist: Monika Langeder beginnt an jedem Wochentag gegen 7 Uhr früh ihre Tour mit dem kleinen Schulbus in Vorderwelln am Hochberg. "Moni", wie sie alle nennen, holt nach und nach die einzelnen Kinder in ihren abgelegenen Häusern oder kleinen Weilern ab und bringt sie zum Beispiel in die Grund- und Mittelschule Siegsdorf.

Busfahrerin: "Die Kinder sind ehrlich und bringen mich zum Lachen"

Auch bei Schnee oder Sturm fährt die fast 60-jährige Siegsdorferin über schmale, einspurige Straßen – dort, wo kein öffentlicher Nahverkehr unterwegs ist. Die Flächengemeinde besteht aus 100 kleinen und größeren Ortsteilen. Monika Langeder hat nach vielen Jahren in einer Gebäudereinigung nun ihren Herzensjob gefunden: "Die Kinder sind ehrlich und bringen mich zum Lachen. Ich mag sie halt einfach, meine Kinder!"

Luftschlangen und Gummibärchen im VW-Bus

Die Schulbusfahrerin ist eine echte Erscheinung mit ihrer modischen Mütze, ihrem bedruckten Sweatshirt, den Jeans und rosafarbenen Sneakern. Ihr VW-Bus ist es auch: Im Fahrzeug hängen Luftschlangen, Girlanden und Luftballons. Wenn nicht gerade Fasching ist, sind es Hand- oder Bastelarbeiten von den Schulkindern.

Zur Schulbusfahrerinnen-Grundausstattung gehört eine Plastikdose voll Gummibärchen und Schokolade. Vor den Ferien gibt es eine Kugel Eis. Denn eine Belohnung nach dem Unterricht müsse sein, meint Monika Langeder. Wenngleich sie selbstkritisch gesteht, dass es nun – nach so vielen Jahren der Belohnungen – auch einfach kein Zurück mehr gebe. Auch das Argument "Fastenzeit" ziehe bei den Schülern leider nicht, die von ihr gefahren werden. Eines steht aber fest: Die Kinder fahren ausgesprochen gerne mit ihrer Moni zur Schule. Ihre einhellige Meinung: "Moni ist cool!"

Auch der punkige "Borsti" fährt Schulbus

In der Parkbucht in der Nähe der Grund- und Mittelschule Siegsdorf warten andere Busse und andere Schulbusfahrer. Einer von ihnen ist Michael Schrott, der nur "Borsti" genannt wird. Er holt die Kinder in den umliegenden Gemeinden ab. "Borsti" trägt einen blonden Irokesenschnitt, eine dicke Kette um den Hals und ein T-Shirt mit der Aufschrift "Schäf". Er sieht immer ein bisschen punkig aus.

Eine Sache die er an den Schulkindern schätze, sei, dass sie Menschen nicht nach ihrem Aussehen bewerteten, sagt er. Auch Michael Schrott mag seine Kinder, für die er seinen großen Schulbus ebenso aufhübscht wie Kollegin Monika Langeder. Vermutlich weil er selbst als Kind mit dem damaligen Schulbusfahrer weniger angenehme Erfahrungen gemacht hat.