"Ich finde nichts mehr!" - Verzweiflung unter Valeo-Belegschaft

Heute gab die Geschäftsführung des französischen Automobilzulieferers bekannt, welche Abteilungen von den Stellenstreichungen betroffen sind. In der kommenden Woche sollen die Betroffenen dann informiert werden, wer genau gehen muss. Fakt ist: Bis Ende Juni werden 310 der 510 Valeo-Beschäftigten im Elektromotorenwerk Bad Neustadt an der Saale ihren Job verlieren. Die Produktion wird nach Czechowice-Dziedzice südlich von Kattowitz verlagert. In Polen sind Produktions-, Lohn- und Energiekosten deutlich niedriger. Den betroffenen Menschen in Unterfranken bietet Valeo Abfindungen an. In einer Transfergesellschaft sollen ehemalige Beschäftigte sich für den Arbeitsmarkt weiterqualifizieren.

Keine Perspektive: “Ich bin 53 Jahre alt und Diabetiker"

Ein Mann ist verzweifelt, als er die Betriebsversammlung in der Stadthalle von Bad Neustadt verlässt. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Er war neun Jahre lang in der Produktion bei Valeo beschäftigt. Seit 1992 war er bei Siemens, dann sei er zu Valeo gewechselt, drei Monate bevor Siemens an Valeo verkauft wurde: "Ich fühle mich verarscht! Damals habe ich keine Abfindung bekommen, weil ich zu früh gegangen bin." Der Sozialplan, den die Valeo-Geschäftsführung vorsieht, mache ihn wütend. Der 53-Jährige erklärt, er wolle Valeo verklagen oder Siemens – ganz genau wisse er es auch noch nicht. "Ich bin enttäuscht und verzweifelt! Ich bin 53 Jahre alt und Diabetiker. Ich finde nichts mehr!", klagt der Familienvater aus Bad Neustadt. "Ich brauche Zeit zum Nachdenken." Seinen Frust teilt der Familienvater mit seinen Kollegen.

Zukunftsängste wachsen

Martin Schmelzer ist seit sechs Jahren als Staplerfahrer bei Valeo beschäftigt. Als ihn die Nachricht über die Schließung der Produktion erreichte, sei er aus allen Wolken gefallen, sagt er. "Ich bin ohnmächtig geworden. Mich hat es richtig umgehauen!" Er hat große Zweifel, dass er in der Region einen ähnlich guten Arbeitsplatz findet. "Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe keine Ahnung!"