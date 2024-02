Will Russland ein Nato-Land angreifen? Warum die Politik warnt

Die Warnungen klingen erschreckend, alarmierend. "Polen bereitet sich auf Krieg mit Russland vor", titelte die "Bild" jüngst in ihrer Online-Ausgabe. "Wir müssen kriegstüchtig werden", betont Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Und sein estnischer Amtskollege Hanno Pevkur sagte im November: "Wenn die baltischen Staaten fallen, ist Berlin als Nächstes dran."

Ob sich diese Wortmeldungen eines Tages als übertrieben oder korrekt herausstellen, kann niemand vorhersagen. Klar ist aber: Der Ton in der europäischen Verteidigungspolitik hat sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verschärft, besonders in den vergangenen Wochen und Monaten. Welche militärischen Szenarien sind denkbar? Was bezwecken Politiker wie Pistorius mit ihren Worten? Und welche Rolle spielt die Nato?

Russland könnte die Nato im Baltikum herausfordern

Aktuell ist Russlands Armee an der Front in der Ukraine laut Experten weitgehend gebunden, die Verluste sind weiter vergleichsweise hoch. Dass Putin zusätzlich den Angriff auf Polen oder einen der baltischen Staaten befiehlt, wirkt unwahrscheinlich. Das gilt erst recht für einen Angriff auf ein noch zentraleres europäisches Nato-Land wie Deutschland. Auch eine weitere Mobilisierungswelle in Russland ist bisher nicht in Sicht, mehr Soldaten bräuchte es für einen solchen Plan aber zwingend.

Eine Garantie für die Ewigkeit ist das nicht: Bestärkt durch mögliche militärische Fortschritte in der Ukraine könnte Russland in absehbarer Zeit zusätzlich Operationen an der Nato-Ostflanke starten.

Wie das aussehen könnte, skizziert ein internes Dokument des Bundesverteidigungsministeriums, über das die "Bild" Mitte Januar berichtete und das vom Ministerium danach nicht dementiert wurde. Das Szenario nennt beispielhaft einen möglichen "Weg in den Konflikt" zwischen Russland und der Nato. Demnach könnte Russland zunächst zusätzliche 200.000 Männer für die Armee mobilisieren, danach im Baltikum schwere Cyber-Angriffe starten – und russische Minderheiten vor Ort aufwiegeln. In der Folge könnte es zu einem künstlich herbeigeführten Grenzkonflikt kommen.

Worst-Case-Szenarien üblich bei Sicherheitsfragen

Wichtig ist: Es handelt sich dabei um Worst-Case-Szenarien. Das ist bei Sicherheitsfragen üblich. "Wenn wir Bedrohungen erkennen, ist die beste Möglichkeit, den Frieden zu wahren, dass wir uns auf das Schlimmste vorbereiten", erläuterte Verteidigungsexperte Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz unlängst bei "Possoch klärt" von BR24. Das heiße nicht, dass das wirklich eintrete. "Aber wenn es zu solchen Situationen kommt und man ist unvorbereitet, können die Dinge einen ganz schlimmen Verlauf nehmen."

Auch deshalb wird derzeit in Europa durchgespielt, was ein möglicher Wahlsieg von Donald Trump in den USA für die deutsche und europäische Sicherheitslage bedeuten würde. Dass Trump die USA aus der Nato führt, ist wenig wahrscheinlich. Der deutsche Nato-Brigadegeneral Gunnar Brügner sagte zuletzt: "Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass unser größter Verbündeter engagiert bleiben wird." Aber ob die USA unter Trump wirklich unmissverständlich auch die Sicherheit der kleinen Nato-Mitgliedsländer Lettland, Estland und Litauen garantieren? Alles andere als gesagt.

Andererseits sind die USA zwar das strategisch wichtigste und militärisch stärkste Nato-Mitgliedsland. Es gibt aber noch 30 weitere Nato-Staaten, darunter die militärisch ernstzunehmenden Atommächte Frankreich und Großbritannien, die sich auch bei einem US-Präsidenten Trump an die Beistandsverpflichtung des Bündnisses gebunden fühlen dürften. Viele Nato-Mitglieder rüsten bereits massiv auf. Polen will die Zahl seiner Soldaten verdoppeln, Finnland verstärkt massiv die Luftabwehr. Insgesamt haben die Nato-Staaten rund 3,36 Millionen aktive Soldatinnen und Soldaten.