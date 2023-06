Hepatitis-Prozess: Zwei Jahre Bewährung für Narkosearzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung in 51 Fällen wurde ein ehemaliger Narkosearzt aus Donauwörth zu zwei Jahren Haft verurteilt, die er allerdings nicht absitzen muss. Das Augsburger Landgericht sprach bezüglich dieser Bewährungsstrafe davon, dass der 61-Jährige der Gesellschaft so etwas zurückgeben solle. Eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren sei ohnehin eine harte Strafe für jemanden, der nicht vorbestraft ist. Die Haft müsse nicht vollzogen werden, weil glaubhaft sei, dass er sich nicht mehr strafbar machen werde.

Laut Gericht hat er seine ärztlichen Berufspflichten eklatant vernachlässigt, auch wenn seine Taten von Schmerzen getrieben gewesen seien. Der 61 Jahre alte Anästhesist hatte in dem Prozess zugegeben, dass er seine Patienten mit Hepatitis C infiziert hat. Der Arzt hatte selbst Hepatitis C, wusste das eigenen Angaben nach damals aber noch nicht.

Arzt bediente sich an Narkosemitteln

Zu der Übertragung der Krankheit war es gekommen, weil sich der Mediziner selbst regelmäßig von den für die Patienten bereitstehenden Opiaten etwas abgezweigt hatte. Das Gericht sprach von eklatanten Verstößen gegen die Hygieneregeln. Wegen einer chronischen Darmerkrankung hatte sich der Mann die Schmerzmittel gespritzt.

Genauer Übertragungsweg unklar

Wie genau sein Blut mit dem der Patienten in Kontakt gekommen sein könnte, dazu wurden vor Gericht verschiedene Hypothesen diskutiert. Der ehemalige Arzt erklärte es folgendermaßen: Er habe sich bei der Entnahme des Medikaments regelmäßig in die Hand gestochen, weil er stark zitterte. Mit dieser Nadel habe er die leere Narkosespritze mit einer Kochsalzlösung aufgefüllt, um zu vertuschen, dass Schmerzmittel fehlte. So könnten seine Viren in die für die Patienten bestimmte Spritze gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Arzt sich mit ein und derselben Spritze Schmerzmittel entnommen und selbst verabreicht hat.

Staatsanwaltschaft forderte drei Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft gefordert, die Verteidigung setzte auf eine Bewährungsstrafe.

Zu der Serie von Hepatitis-Erkrankungen war es in der Donau-Ries Klinik in Donauwörth in den Jahren 2017 und 2018 gekommen. In der Folge sollten sich rund 1.700 dort behandelte Männer und Frauen testen lassen, 51 Infektionen waren nun Gegenstand des Prozesses.

Die Betroffenen haben inzwischen Schadenersatz- und Schmerzensgeldzahlungen von der Haftpflichtversicherung des Krankenhauses erhalten. Dank relativ neuer Medikamente konnte die Infektion in der Regel geheilt werden. Viele von ihnen leiden allerdings noch insbesondere unter den psychischen Folgen, was bei ihren teils sehr emotionalen Aussagen vor Gericht klar wurde.