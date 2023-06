Wie China Einfluss auf die UN-Ernährungsorganisation nimmt

Die FAO schreibt auf Anfrage allgemein, man liefere keine Pestizide, die die Kriterien für hochgefährliche Pestizide erfüllten, außerdem nur solche, die im Empfängerland zugelassen seien. Fragen nach konkreten Pestizidfreigaben, vor allem von Wirkstoffen, die in der EU wegen ihrer Toxizität verboten sind, lässt die FAO unbeantwortet.

Investitionen im Einklang mit der "Seidenstraße"

Die Recherche zeigt, dass mehrere Projekte der FAO dem globalen chinesischen Infrastrukturprojekt "One Belt, One Road" (deutsch: "Neue Seidenstraße") dienen. So etwa lässt China über die UN-Organisation Rinder im Nachbarland Laos impfen, einer FAO-Pressemitteilung zufolge mit dem Ziel, diese nach China zu exportieren. In einer FAO-internen Projektbeschreibung heißt es, dass das Projekt "im Einklang mit [...] der Priorität Chinas", stehe, "die 'One Belt-One Road (Silk Road)' Regionale Handelsinitiative zu unterstützen."

Auch ein unter dem chinesischen Generaldirektor gestartetes "Flagship"-Programm der FAO legt die Verfolgung chinesischer Interessen nahe. Die "Hand-in-Hand Initiative" will Länder und Investoren zusammenbringen. Die Initiative wirbt etwa um Investitionen in den Ausbau von Häfen und Tourismus in dem afrikanischen Inselstaat São Tomé und Príncipe, etwa einen Anleger für Kreuzfahrtschiffe. In dem Land mangelt es an Strom, Benzin und Infrastruktur. Dennoch ist die Inselgruppe im Atlantik für China von strategischer Bedeutung, das zeigen der Ausbau des Flughafens oder die Ankündigung des Baus eines Tiefseehafens. Der politische Analyst Gustavo Plácido dos Santos sagt, die Lage der Insel sei der Hauptgrund für Chinas Interesse an São Tomé und Príncipe, da es noch keine direkte Anbindung der Seidenstraße an den Atlantik gebe.

Generaldirektor Qu reiste im April 2022 nach Panama, um ein Infrastrukturprojekt der Hand-in-Hand Initiative voranzutreiben. Dort traf er den Präsidenten Laurentino Cortizo. Die beiden sprachen über einen möglichen Food Hub für den Panamakanal - also einen Umschlagplatz für Lebensmittel. Evan Ellis, Lateinamerikaforscher am U.S. Army War College erklärt, bislang werde der Panamakanal dafür nicht genutzt. Doch das von der FAO unterstützte Investitionsvorhaben könnte chinesischen Unternehmen einen Vorteil verschaffen, "den sie nicht direkt auf dem Markt durch Wettbewerb oder Übernahme erlangen können". Denn weltweit liege die Marktmacht in der Agrarlogistik bei westlichen Firmen.

Einen umfassenden Fragenkatalog lässt die FAO inhaltlich unbeantwortet. Ein vereinbarter Gesprächstermin mit dem Chefökonomen der Organisation wurde nach Übermittlung der Fragen abgesagt.

Christoph Heusgen, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und von 2017 bis 2021 Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen, sagt: "China kommt jetzt aus Russlands Windschatten und wird selbstbewusster. Das Land will die USA als Weltmacht ablösen. Und das versucht China unter anderem über die Vereinten Nationen." Anfang Juli kandidiert Qu für eine zweite Amtszeit als Generaldirektor der FAO. Alle Gegenkandidaten haben ihre Kandidatur zurückgezogen. Europa und die USA hatten keine Bewerber aufgestellt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium teilt mit Blick auf Qus erste Amtszeit mit, es ergebe sich "ein gemischtes Bild". Die Instrumentalisierung der FAO für unilaterale Interessen sei nicht tolerabel.

Die Dokumentation „China. Macht. Essen.“ finden Sie in der ARD Mediathek. Hören Sie außerdem den ARD-Podcast Welt.Macht.China vom 30.06. in der ARD Audiothek.