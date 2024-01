Heeresdivision bis 2025: Großprojekt mit Hindernissen

Die "Division 25" ist also genau genommen kein rein deutsches Projekt. Ausländische Truppen sind integriert. Alle stünden im Falle einer lehrbuchmäßigen Ausrufung des Bündnisfalles unter NATO-Kommando.

Wenn man mit von Butler spricht, betont er die Leistungsbereitschaft und Motivation seines Personals, nennt es "Kernkapital". Seine Hauptverantwortung sieht von Butler darin, gut ausgebildete Männer und Frauen bereitzuhalten: "Wenn wir gebraucht werden, sind wir da und dann gehen wir mit dem, was wir haben."

Wie steht es um die Planungen?

Seine Division sieht er auf einem guten Weg, bis Anfang kommenden Jahres die "Initial Operational Capability" herzustellen. Die Division wäre dann nach von Butlers Worten bereit, mit "gewissen Abstrichen" eingesetzt zu werden. Bis zu einer vollständigen Einsatzbereitschaft ("Full Operational Capability") dauere es aber noch. Ein Zeitraum von bis zu zwei Jahren sei denkbar.

Im April dieses Jahres soll zunächst die komplette organisatorische Umgliederung der Division abgeschlossen sein. Für ihren Auftrag im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung wurden der Division neue Verbände unterstellt, andere wechselten in eine andere Division – etwa die Gebirgsjägerbataillone.

Von Butler und der "Pannenpanzer" Puma

Mit Blick auf die materielle Ausstattung mit Großgerät sieht es nach Angaben von Butlers gut aus. 2022 war ein interner Brandbrief des Generals an die Presse gelangt. Er selbst nennt den Vorgang heute "unglücklich". Der Spiegel hatte Auszüge veröffentlicht und über den Ausfall von 18 Schützenpanzern vom Typ Puma der 10. Panzerdivision und den damit einhergehenden Groll des Generalmajors berichtet. Den so betitelten "Pannenpanzer" hat von Butler als Modell im Büro stehen.

Die Einsatzbereitschaft der Pumas habe sich inzwischen deutlich verbessert, sagt er. Zugleich räumt er Fehler der Bundeswehr ein. Das Waffensystem unterscheide sich von allem vorher genutzten. Die Streitkräfte hätten die Komplexität unterschätzt: "Wir haben uns auch selbst in der Organisation eingebildet, wir können eine normale Besatzung eines Panzergrenadier-Panzers nach einer gewissen Ausbildungsphase von einem viertel oder halben Jahr auf den Puma setzen." Das habe nicht funktioniert. Infolgedessen sei es zu wechselseitigen Vorwürfen mit der Industrie gekommen. Man sei vor eineinhalb Jahren "in eine Sackgasse geraten". Seitdem habe sich sehr viel bewegt.

Der Puma soll den Schützenpanzer Marder ablösen. Er gilt als hochmodern, machte jedoch wiederholt Schlagzeilen aufgrund von Mängeln und erforderlichen Nachrüstungen.

Auf "Einzelteile" kommt es an

Neben dem Großgerät käme es aber auch auf "viele kleine Sachen" an, auf "Einzelteile": Von funktionierenden Funkgeräten bis hin zum Spezialwerkzeug für die Instandhaltung von Fahrzeugen, vom Material für dringend benötigte Gefechtsstände über Feldküchen.

Je nach Materialkategorie sei der Bestand unterschiedlich, so von Butler. Aber allzu große Sorgen macht sich der Kommandeur nicht: "Das Entscheidende ist jetzt erstmal, dass ich ausreichend Material habe, um gut ausbilden zu können. Das ist definitiv da und um eine volle Einsatzbereitschaft zu erreichen, da fehlt sicherlich noch das eine oder andere. Aber wenn das insgesamt in der Bundeswehr vorhanden ist und man will dann die 10. Panzerdivision in den Einsatz schicken, könnte man das natürlich bei uns zusammenziehen." Für die anderen Heeresdivisionen würde dies aber erhebliche Einschränkungen bedeuten.

Sogenannte Plünderungen im Heer gängige Praxis

Einschränkungen für andere Divisionen sind allerdings schon jetzt Realität. Angemahnt wurden sie unter anderem auch in internen Papieren des Heeresinspekteurs, die im Frühjahr vergangenen Jahres öffentlich wurden.

Über all dem steht die Sorge vieler Beobachter und die Frage, ob es gelingt, wirklich die ganze Bundeswehr wieder auszustatten, wie es Kanzler Scholz in seiner Zeitenwende-Rede in Aussicht gestellt hatte: "Es geht nicht um einen Stabilisierungseinsatz, in den man eine Brigade oder ein Bataillon schickt und alle anderen können sich ausruhen und ihr Material wieder zusammensetzen. Hier geht es darum, dass eine Armee vom ersten Tag an komplett einsatzfähig sein soll", sagt Verteidigungsexperte Christian Mölling.

Mölling plädiert deshalb für langfristige finanzielle Zusagen. Das Sondervermögen Bundeswehr reiche nicht aus, um den Verteidigungshaushalt längerfristig zu stabilisieren. Potenzielle Gegner würden trotz aller Botschaften und Absichtserklärungen "durch diese Oberfläche" hindurchblicken und die entscheidenden Schwächen erkennen, mahnt Mölling.