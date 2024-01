Zusammen gegen die AfD? Nicht so ganz

FDP warnt vor Hinterherlaufen

FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle kritisiert das in seiner Rede. Nach seinen Worten geht es nicht um die Politik der Ampel, sondern um die liberale Demokratie insgesamt. Kuhle warnt davor, den Themen der AfD hinterherzulaufen: "Keine Asylrechtsverschärfung wird den Rassisten und völkischen Nationalisten jemals genug sein." Die AfD dürfe nicht die politische Debatte bestimmen, sagt Kuhle - und schaut dabei auf die Abgeordneten der Union.

AfD-Redner Bernd Baumann versucht in seiner Rede, seine Partei als Opfer einer Kampagne von Politik und Medien darzustellen. Das Treffen in Potsdam spielt er herunter: "kleiner Debattierclub". Die dort diskutierten Deportationspläne relativiert er, als ob es nur darum gegangen sei, Straftäter abzuschieben.

Ähnlich hatte sich davor die bayerische AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy geäußert. Sie vertritt den Wahlkreis Weilheim im Parlament und war bei der Veranstaltung in Potsdam dabei. Von dem Treffen und den besprochenen Themen distanziert sie sich nicht - im Gegenteil. Bei X - ehemals Twitter - verweist sie auf das AfD-Parteiprogramm.

AfD-Verbot bekommt mehr Unterstützer - auch aus Bayern

Die Diskussion über ein Verbot der AfD spielt am Donnerstagnachmittag im Bundestag nur eine kleine Rolle. Die meisten Redner betonen, die Partei müsse politisch bekämpft werden. Allerdings fordern mittlerweile fast 50 Abgeordnete, ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen. Aus Bayern beteiligen sich Jamila Schäfer (Grüne), Volker Ullrich (CSU), Carmen Wegge und Sebastian Roloff (beide SPD) an der Initiative.

Einen Verbotsantrag können Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung stellen. Dann prüft das Bundesverfassungsgericht, ob eine Partei aktiv, kämpferisch und aggressiv gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung angeht. Rechtlich sind das hohe Hürden - und politisch ist die Diskussion hoch brisant.

Stärkt ein Verbotsverfahren die AfD?

Politikwissenschaftlerin Reuschenbach rät zur Zurückhaltung bis eindeutige Hinweise des Verfassungsschutzes vorliegen. Das Scheitern eines Verbotsverfahrens wäre aus ihrer Sicht fatal. Außerdem seien durch ein Parteiverbot nicht die dort vertretenen Einstellungen verschwunden.

Aus Sicht der Politikwissenschaftlerin ist es sinnvoller, sich mit Inhalten und Zielen der AfD politisch auseinanderzusetzen. So wie zum Beispiel bei den Bauernprotesten. Dabei sei klar geworden, dass sich die AfD zwar öffentlich hinter die Landwirtschaft stellt. In ihrem Programm fordert die Partei aber, alle Subventionen abzuschaffen. Das herauszustellen und zu diskutieren, kommt nach Reuschenbachs Eindruck aber noch zu kurz. Auch sieben Jahre nach dem Einzug der AfD in den Bundestag.