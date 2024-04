Gutes Beispiel 2024: "Zukunftshaus" gewinnt Bayern 2-Wettbewerb

Das Zukunftshaus aus Würzburg wurde von den Hörerinnen und Hörern von Bayern 2 zum "Guten Beispiel 2024" gewählt. Kaufen, mieten, reparieren und tauschen – all das ist möglich unter einem Dach, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Ausleihen kann man so gut wie alles, was nur selten gebraucht wird: Schneeketten für den Winterurlaub, eine Lichtanlage für die Party oder eine Heckenschere für den Garten. Wenn der eigene Mixer defekt ist, wird er gegen eine geringe Gebühr repariert. Und in der Tauschbörse wechseln Kleidungsstücke oder Bücher die Besitzer. Wer nicht alles neu kauft, sondern mietet, repariert oder tauscht, schont die Ressourcen und spart gleichzeitig Geld. Das Zukunftshaus erhält ein Preisgeld von 4.000 Euro.

Gute Beispiele 2024: Alle Preisträger

Auf den zweiten Platz wählten die Hörerinnen und Hörer das Projekt "Balu und Du" in München. Im Dschungelbuch sind Balu und Mogli Freunde, die gemeinsam durchs Leben gehen. So ist es auch beim Mentorenprojekt "Balu und Du": Junge Erwachsene übernehmen eine Patenschaft für ein Grundschulkind. Das Projekt bekommt ein Preisgeld von 2.500 Euro.

Auf den mit 1.500 Euro dotierten dritten Platz schafften es die Auszeithöfe in ganz Bayern, auf denen Demenzkranke und ihre pflegenden Angehörigen sich eine kleine Auszeit auf dem Bauernhof nehmen. Dieses Konzept hat der Verein "Soziale Landwirtschaft" mit Sitz im schwäbischen Türkheim entwickelt und ein Netzwerk von derzeit 23 Höfen in ganz Bayern aufgebaut.

Auf den Plätzen vier und fünf landeten die Walnuss-Manufaktur "Gelbe Bürg" im mittelfränkischen Sammenheim und die Kulturlocation "ET4GE" in Röslau im Fichtelgebirge. Sie erhalten jeweils 1.000 Euro.

Für Initiativen, die positive Veränderung schaffen

Die Preise wurden am Dienstagabend von BR-Intendantin Katja Wildermuth in Nürnberg verliehen, live übertragen von Bayern 2. Mit dem Wettbewerb fördert Bayern 2 im neunten Jahr Initiativen, die die Gesellschaft positiv verändern. Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro stiftete die Hofpfisterei.

Nach interner Sichtung aller rund 230 Bewerbungen wählte zunächst eine Jury fünf Finalisten aus. In der Jury dabei war unter anderem der bayerische Weltmusiker Hans-Jürgen Buchner von Haindling.

Das letzte Wort hatte das Bayern 2-Publikum, das über ein Online-Voting die Reihenfolge der Gewinner bestimmte.

Die Porträts der Finalisten beim Wettbewerb "Gutes Beispiel 2024" gibt es hier zu sehen: