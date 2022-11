Zukunftshaus Würzburg: Alternativen zum Konsumrausch

Großes ehrenamtliches Engagement

Das Zukunftshaus hofft daher nicht nur auf vermehrten Zuspruch durch Kunden, sondern auch auf Mittragende. Wie jeder andere wirtschaftliche Betrieb müsse das Zukunftshaus Miete und Gehälter selbst erwirtschaften, betont Vorstandsmitglied Emmerling. Das geschieht nicht nur über die Erlöse aus Verkauf und Vermietung, sondern vor allem über die verkauften Genossenschaftsanteile und konkrete Mithilfe: Der Verein Zukunftswerk hat aktuell 25 bis 30 aktive Mitglieder, die ehrenamtlich Ladenschichten übernehmen, die Tauschräume betreuen, Flyer verteilen und auch beim aktiven Aufbau des Ladens mitgeholfen haben. Ohne das ehrenamtliche Engagement wäre das Projekt so nicht stemmbar gewesen, betont Emmerling.

Zwei Monate nach Öffnung: fast 100 Leihvorgänge

Mittlerweile läuft das Konzept gut an. Ende September wurde der Laden eröffnet und die Kundschaft nehme stetig zu, so Emmerling. Natürlich müsse das Konzept erst ins Rollen kommen, viele Kunden würden sich zunächst nur umsehen und sich ein Bild machen. Doch die Reaktionen seien durchweg positiv. Tatsächlich warten die Genossenschaftsmitglieder gerade auf den ersten Rekord: 99 Mietvorgänge gab es bisher. Und auch bei den offiziellen Registrierungen kratzt man an die Hundert, 97 sind es aktuell. Insgesamt kann sich das Konzept also offenbar halten – in Würzburg und vielleicht bald auch in anderen Städten. Denn die Kombination aus Kaufen, Mieten, Tauschen und Reparieren sei bisher in Deutschland einmalig, so Emmerling.

Ein Würzburger Alleinstellungsmerkmal, das aber keines bleiben soll: Die Genossenschaft hofft, dass sich auch in anderen Städten Zukunftshäuser entwickeln. Hier sei man offen für Zusammenarbeit, betont Ulrich Emmerling – damit Zukunftshäuser vielleicht wirklich das Konzept der Zukunft werden.