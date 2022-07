Großer Ansturm auf Tiertafeln in Bayern

Eineinhalb Tonnen Tierfutter an einem Vormittag

Auch bei anderen bayerischen Tierfutterausgabestellen stellt sich die Situation ähnlich dar: In Regensburg werde die Soziale Futterstelle seit zwei Monaten überrannt. "Jetzt ist irgendwo Schicht im Schacht, wir können es nicht mehr stemmen", klagt die Vorsitzende Helga Graef-Henke. Auch hier wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Zur letzten Futterausgabe waren 138 Menschen gekommen, über eineinhalb Tonnen Tierfutter haben die Ehrenamtlichen an die Kundschaft ausgegeben für insgesamt 76 Hunde und 137 Katzen, andere Kleintiere nicht mitgezählt.

Weniger Spenden, aber mehr Kundschaft

Dabei habe sich auch die Menge der Futterspenden drastisch reduziert: statt 400 Kilogramm Futter bekämen sie nur noch 200 Kilogramm von den Spendern geliefert. Dringend benötigtes Katzenstreu etwa, das wesentlich teurer geworden sei, würde laut der Regensburger Vorsitzenden nie gespendet. Der spendenfinanzierte Verein könne auch keine Zuschüsse für Tierarztbesuche mehr leisten, das tue besonders weh. "Es mangelt überall, außer an Kundschaft", so Graef-Henke.

Kein Zuschuss mehr für Tierarztkosten

Das bestätigt auch Katrin Hellinger von der Tierfutternothilfe Augsburg gegenüber BR24. Man könne zwar nicht allen helfen, wolle aber gerecht bleiben, heißt es. Bei der Übernahme der Tierarztkosten werden hier nur Leute bezuschusst, die schon länger gemeldet sind. Für Neuanmeldungen sei einfach kein Geld mehr da, auch wenn sich immer mehr Leute die Tierarztkosten selbst nicht mehr leisten können.

Vor allem beim Zuschuss für das Spezialfutter, das viele kranke und alte Tiere benötigen, fragen die Kunden nach, ob sie wegen der Preissteigerungen etwas mehr bekommen könnten, denn spezielle Tiernahrung, wie etwa für Diabetiker oder bei Nierenkrankheiten, ist wesentlich teurer als das normale Futter. Eine Dose Spezial-Katzenfutter kostet unter Umständen viermal so viel wie gewöhnliches Nassfutter. Gleichzeitig habe die Spendenbereitschaft in diesem Jahr abgenommen, vor allem bei den Geldspenden.

Weniger Kundschaft im ländlichen Raum

In dünner besiedelten Regionen wie etwa im oberfränkischen Hof oder im niederbayerischen Burghausen im Landkreis Altötting ist der "Run" auf die Tiertafeln noch nicht ganz so heftig zu spüren. Doch auch hier machen sich die allgemeinen Preissteigerungen bemerkbar. So fragen etwa die Kunden bei der Tiertafel in Burghausen, ob sie ihr Futter nur einmal im Monat holen können statt zweimal im Monat hinzufahren. Grund sind die gestiegenen Spritpreise. Viele kommen aus dem Landkreis nach Burghausen, bilden schon Fahrgemeinschaften oder bringen Bekannten ihre Rationen mit, erzählt die Vorsitzende Ankica Obertreis.

Es gibt zu wenig Tiertafeln

In Hof rechnet Pamela Renner in den kommenden Wochen und Monaten mit Zuwachs: "Je weniger das Geld wert wird, umso mehr Leute kommen." Sie hatten schon Anfragen auch von ukrainischen Geflüchteten, aber "das kommt erst noch", vermutet Renner. Sie bedauert es, dass die Hofer Tiertafel die einzige in der Gegend ist. Einige Menschen kämen noch aus Rehau, aber für die meisten außerhalb der Stadt Hof lohne sich die weite Anfahrt nicht. 80 bis 90 Menschen habe sie im Kundenstamm, die meisten von ihnen Hartz IV-Empfänger.

Tiere sind oft der letzte Halt für die Menschen

Am anderen Ende Frankens, in der TierOASE in Aschaffenburg, versucht man zu helfen, wo es nur geht, und drückt auch gerne ein Auge zu. Einen Bedürftigkeitsnachweis muss hier niemand erbringen. "Wenn wir was da haben, sind wir großzügig. Wir versuchen zu helfen, wo es geht. Die Tiere sind oft der letzte Halt für die Leute. Und wir wollen Tieren wie Menschen helfen," sagt Friedrich Greinert von der TierOASE. "Wir wollen den Menschen ein Stückchen Würde wiedergeben." Hier habe sich der Kundenstamm in den letzten Monaten ebenfalls nahezu verdoppelt: 470 Kunden stehen derzeit in der Kartei.

Unbürokratische Hilfe soll Hürden abbauen

In Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau hält man die Futterausgabe ebenfalls eher anonym, man wolle die Menschen nicht verscheuchen, erklärt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Karin Ratzek-Endreß. "Wir versuchen so unbürokratisch wie möglich zu helfen, es ist schlimm genug, dass die Menschen hier hingehen müssen." Die Leute seien froh und dankbar, dass es die Tierfutterprojekte gibt. Bei der letzten Ausgabe habe das Futter gar nicht gereicht, sagt sie. Doppelt so viele Menschen wie sonst waren gekommen, über 30 statt der üblichen 14 bis 16 Leute. Die Lager seien ständig leer, obwohl man die Abstände der Ausgabezeiten von sechs auf vier Wochen verringert habe.

Die Not der Menschen wächst

Man spürt, dass die Not der Menschen größer wird, doch die Ehrenamtlichen der Tiertafeln und Futterausgabestellen in Bayern versuchen dagegen zu halten. Karin Ratzek-Endreß: "Wenn sich da jemand eine Vogelbadewanne für drei Euro wünscht, weil er sich die selbst nicht leisten kann, dann wird einem bewusst, wie gut es einem selber geht. Und wenn’s einem gut geht, dann kann man das auch weitergeben."