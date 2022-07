Party im offenen Doppeldeckerbus: Mann prallt gegen Betonbrücke

Bei einer Feier auf dem Deck eines offenen Partybusses ist ein Mann gegen eine Betonbrücke geprallt und schwer verletzt worden. Der 27-jährige Partygast war am Freitagabend während der Fahrt mit dem Doppeldeckerbus von seinem Sitz aufgestanden. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Kollision mit Autobahnbrücke

Der Unfall hatte sich gegen 22.15 Uhr an der A93-Unterführung zwischen Steinberg am See und Schwandorf ereignet, so eine Polizeisprecherin. Auf der Rundfahrt befanden sich zwölf Insassen – zum Teil alkoholisiert – und der Busfahrer.

Ersten Ermittlungen zufolge setzte sich das 27-jährige Unfallopfer über die Auflage hinweg, sitzenzubleiben. Nach dem Zusammenprall mit der Betonbrücke wurde er schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Weitere Insassen bekamen Schock

Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitten drei weitere Menschen nach dem Unfall einen Schock - unter ihnen der 57-jährige Busfahrer.

Der Doppeldeckerbus gehört laut Polizei einem örtlichen Party-Busunternehmen, das Rundfahrten anbietet.