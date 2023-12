Unwetterwarnung vor hoher Glättegefahr in Teilen Bayerns

Für Teile Bayerns gilt eine Unwetterwarnung. Glatteis durch überfrierenden Regen droht östlich der Luftlinie München und Ingolstadt bis nach Passau sowie südlich von Regensburg bis zur Linie München und Wasserburg/Inn, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Dienstagmorgen. Die amtliche Unwetterwarnung soll bis 9 Uhr gelten.

In diesen Städten und Landkreisen wird vor Glätte gewarnt

Die Warnung vor hoher Glättegefahr (Stand 05.29 Uhr) durch gefrierenden Regen und Glatteis besteht demnach am Morgen und Vormittag für folgende Landkreise: Altötting, Dachau, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Freising, Kelheim, Landshut (Kreis und Stadt), Mühldorf am Inn, München (Kreis und Stadt), Neumarkt in der Oberpfalz, Passau (Kreis und Stadt), Pfaffenhofen an der Ilm, Regen, Regensburg (Kreis und Stadt), Rosenheim (Kreis und Stadt), Rottal-Inn, Straubing-Bogen, Straubing (Stadt), Traunstein.

"Vermeiden Sie Aufenthalt im Freien. Passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den Straßenverhältnissen an, oder vermeiden Sie Fahrten", heißt es in der DWD-Mitteilung. Es sei mit Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen oder Schließungen zu rechnen.