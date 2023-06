Gewitter lösen Sonne ab: Sturm, Regen und Hagel in Sicht

Wechselhaftes Wetter auch in die neue Woche hinein

In einigen Gebieten in Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz gab es am Nachmittag bereits einzelne schwere Gewittern. Der deutsche Wetterdienst gab zwischenzeitlich sogar eine amtliche Unwetterwarnung heraus. Betroffen waren vor allem die südwestliche Oberpfalz und die fränkische Alp. Berichte über Schäden oder Verletzte gibt es bislang aber nicht.

Morgen beruhigt sich die Atmosphäre wieder, aus dem Norden Frankreichs strömt mäßig warme Luft heran. Zum Start in die kommenden Woche begleitet uns wechselhaftes Wetter. Am Montag wechseln Wolken mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt gibt es Schauer. Die Tageshöchstwerte bewegen sich dann zwischen 21 und 27 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 16 bis 11 Grad.