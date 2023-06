Stadtwerke wollen Preise für Strom und Gas senken

Strom- und Gaskunden der Stadtwerke sollen in absehbarer Zeit weniger zahlen. Die Stadtwerke Bayreuth haben am Freitag beispielsweise angekündigt, die Preise im vierten Quartal dieses Jahres "deutlich zu senken". Die Stadtwerke Hof äußerten sich zuletzt konkreter. Dort werden die Energiepreise voraussichtlich zum 1. September 2023 gesenkt. Der Grund: Die Energiepreise an den Börsen würden seit einiger Zeit kontinuierlich sinken.

Strompreise an der Energiebörse fallen

Dass die Strompreise an der Börse seit Mitte April gesunken sind, ist normal: Nach dem Ende des Winters ist Strom in Europa immer billiger, weil mehr Wasserkraft zur Verfügung steht und die vielen Stromheizungen alten Typs in Frankreich nicht mehr laufen. Das Stromangebot europaweit scheint groß genug zu sein, um den fehlenden Atomstrom in Deutschland mehr als auszugleichen.

Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox, haben im Mai und Juni dieses Jahres bereits 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife gesenkt - oder angekündigt, das bis zum Juli zu tun. Strom wird demnach im Schnitt um rund 14 Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent.

Dass die Stadtwerke diese Preissenkung nur zeitverzögert an die Kunden weitergeben, begründet der Anbieter aus Bayreuth mit der Beschaffungsstrategie. Demnach kauften die Stadtwerke die Energie über einen längeren Zeitraum im Vorhinein ein. Energie, die geliefert wurde als die Preise bei anderen Energie-Anbietern stiegen, hätten die Stadtwerke größtenteils in den deutlich günstigeren Vorjahren gekauft. Deswegen seien damals auch die Preissteigerungen bei den Energiekunden der Stadtwerke verzögert angekommen. Nun betreffe das eben auch die Preissenkungen.