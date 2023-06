Munich Mash: Olympia-Neuling Streetdance auf der großen Bühne

"Es kann sein, dass am Wochenende zufällig eine Familie da ist, die Kinder sehen, was wir machen. Und die wollen das dann vielleicht auch machen", erzählt Sozinho. "Deshalb ist Mash unglaublich wichtig, weil es Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt, vielleicht entdeckt ein Tänzer auch plötzlich BMX für sich."

Selbstbewusstsein durch Streetdance

Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen, ist auch das, was Sozinho will. In seiner Dance Academy "Streetlove", die 2011 gegründet wurde, trainiert er Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Er will sie fördern und ihnen Selbstsicherheit geben.

"Streetdance gibt dir Selbstbewusstsein. Du bist entspannter. Die Tänzer lernen sich besser kennen und wenn du dich kennst, weißt du auch, wer du bist. Du bist nicht mehr unsicher. Das merke ich bei all meinen Schülern."

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris gibt der Sportart in jedem Fall bereits mehr Selbstbewusstsein.