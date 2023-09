Gewalttat in Lohr: Jugendlicher starb durch Kopfschuss

Der 14-jährige Schüler aus Lohr am Main, der am vergangenen Freitag leblos aufgefunden wurde, ist mit einem Kopfschuss getötet worden. Einen entsprechenden Bericht der "Zeit" bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Polizei Unterfranken. Die Polizei hatte dies zunächst aus Rücksicht auf die Familie des Opfers weniger deutlich formuliert und von "Verletzungen im Bereich des Oberkörpers" gesprochen.

Polizisten fanden den leblosen Jugendlichen am Freitag in einer kleinen Grünanlage neben dem Schulzentrum von Lohr. Zuvor erschien ein 15 Jahre alter Schüler bei der Polizeiinspektion und teilte den Beamten mit, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe.

Noch am Freitag nahm die Polizei einen Teenager fest. Es handelt es sich um einen 14-jährigen Mitschüler des Getöteten. Ein Ermittlungsrichter hat am Samstag Haftbefehl gegen ihn erlassen – wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Mit seinen 14 Jahren gilt er als strafmündig. Die beiden Jugendlichen sollen die 8. Klasse der an den Tatort angrenzenden Mittelschule besucht haben.

Fahnder suchen nach Handy des Opfers

Die Ermittlungen dauern weiter an – und auch die Suche nach dem Handy des Opfers. Vom Telefon erhofft man sich weitere Einblicke in das Verhältnis der beiden Jugendlichen zueinander, auf Fotos, Videos, Text-Nachrichten. Noch liegt das Motiv für die Tat im Unklaren. Der 14-jährige Tatverdächtige schweigt weiterhin zur Tat.

Seit dem Wochenende suchen Fahnder nach dem Gerät, am Dienstag kamen Hunde und Taucher dafür zum Einsatz. Am Mittwoch baggerte das Technische Hilfswerk einen Tümpel auf dem Schulgelände aus, in der Hoffnung, dort das Mobiltelefon zu finden.