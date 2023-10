Gegen Schleuser: Weitere stationäre Grenzkontrollen beginnen

An der deutsch-tschechischen Grenze starten Grenzkontrollen, unter anderem bei Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, wo täglich tausende Autos die Binnengrenze passieren. Das Bundesinnenministerium hat am Montag eine entsprechende Anordnung herausgegeben.

Tausende Fahrzeuge passieren deutsch-tschechische Grenze

Demnach gibt es ab sofort "vorübergehende Binnengrenzkontrollen", bestätigt ein Sprecher der Bundespolizei in Waidhaus. Wie diese Kontrollen konkret aussehen, dazu gibt es bislang keine Informationen von der Bundespolizei. Bisher griffen die Bundespolizisten Schleuser über die so genannte Binnengrenzfahndung auf, also stichpunktartige Kontrollen von auffälligen Fahrzeugen. Bei der bayerischen Grenzpolizei werden diese Art von Kontrollen Schleierfahndung genannt.

Fast so viele illegale Einreisen wie 2015

Die bayerische Grenzpolizei kontrolliert bereits seit mehr als einer Woche verstärkt an bestimmten Tagen, meist in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und dem Zoll. Waidhaus gilt mit der B14 und vor allem der A6 als "Tor zum Osten". Die Zahl illegal eingereister Menschen ist hier seit einiger Zeit fast so hoch wie im Jahr 2015 bei der sogenannten Flüchtlingskrise. Zwischen Januar und August hat die Bundespolizei bei Waidhaus heuer 1.892 Menschen aufgegriffen, ähnlich viele bereits im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Im Jahr 2015 waren es knapp mehr als 2.000 Menschen. Das teilt die Bundespolizei mit.

Im Herbst nehmen Schleusungen zu

Die Monate im Herbst gelten allgemein als schleusungsintensiv, das bestätigen die Bundespolizei und auch die bayerische Grenzpolizei. Zwischen Januar und August wurden in Waidhaus bereits 31 mutmaßliche Schleuser festgenommen, in Waldmünchen waren es vier aufgedeckte Schleusungen. Die bevorzugte Art, illegal Personen nach Deutschland zu bringen, ist laut Bundespolizei per Auto oder auch per Bus.

In die Oberpfalz gelangen vor allem Syrer und Türken. Etwa die Hälfte der festgenommenen Schleuser, die bei Waidhaus gestoppt wurden, starteten ihre Tour in Serbien. Weiterer häufiger Ausgangspunkt ist Rumänien. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Weiden. Neben der Bundespolizei greifen auch die bayerische Grenzpolizei und der Zoll illegale Migranten auf.