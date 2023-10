Ukraine-Ticker: Lindner mahnt USA wegen Finanzierung

14.45 Uhr: Lindner - USA müssen sich weiter an Ukraine-Finanzierung beteiligen

Christian Lindner hält es für unverzichtbar, dass "die Vereinigten Staaten sich weiter daran beteiligen, die finanziellen Bedürfnisse der Ukraine zu decken". Der Bundesfinanzminister äußerte sich in Luxemburg, wo sich die europäischen Finanzminister mit ihrer US-Amtskollegin Janet Yellen zur Beratung treffen. Lindner sagte, US-Gelder seien ein wichtiger Baustein neben dem europäischen Engagement. Man müsse zusammen die von Russland angegriffene Ukraine unterstützen. Yellen gibt dazu einen Einblick in die innenpolitische Debatte in den USA.

12.55 Uhr: Russland - Kampfjet-Einsatz wegen US-Drohne in Grenznähe

Laut Bericht der Nachrichtenagentur Interfax hat Russland eine US-Aufklärungsdrohne ausgemacht, die sich über dem Schwarzen Meer der russischen Grenze genähert habe. Daraufhin habe das Militär ein Kampfflugzeug vom Typ Su-27 aufsteigen lassen, so die Agentur unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die Drohne sei abgedreht, als sich der Jet ihr genähert habe.

11.13 Uhr: Vor China-Reise - Putin bekräftigt Lob für Pekings Friedensvorschläge

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht Chinas Vorschläge für Friedensverhandlungen für die Ukraine weiter als einen möglichen Weg zur Beendigung des Krieges. Pekings Empfehlungen könnten eine realistische Grundlage für Friedensvereinbarungen werden, sagte Putin in einem am Montag vom Kreml veröffentlichten Interview mit dem chinesischen Fernsehen. Der Kremlchef reist an diesem Dienstag nach Peking, um dort Partei- und Staatschef Xi Jinping zu treffen und am Seidenstraßen-Gipfel teilzunehmen. Kiew hatte immer wieder erklärt, dass die russischen Truppen erst abziehen müssten, bevor verhandelt werden könne. Chinas Friedensinitiative war in der Ukraine und im Westen auf Skepsis gestoßen, weil das Land als Verbündeter Russlands gilt und den Krieg nie verurteilt hat.

09.02 Uhr: Kaum Russen im wehrfähigen Alter in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt

Im zweiten Jahr des Kriegs gegen die Ukraine ist die Zahl der in Deutschland als Flüchtlinge anerkannten russischen Männer im wehrfähigen Alter deutlich gesunken. Bis Ende August wurde lediglich in elf Fällen ein Flüchtlingsstatus anerkannt - bei insgesamt 904 entschiedenen Anträgen. Das geht laut RND-Zeitungen vom Montag aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums aus einer Anfrage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger hervor. Der größte Teil der Anträge - insgesamt 836 - wurde demnach aus formellen Gründen zurückgewiesen. Die Zahl der Schutzanträge stieg deutlich, von 1.150 im Jahr 2022 auf 2.337 in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres. Das Innenministerium verwies in der Antwort auch auf Gerichtsurteile und betonte, es gebe keinen Automatismus in der Schutzzuerkennung. Es finde stets eine Einzelfallprüfung statt.