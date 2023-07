Asiatische Hornisse: Lässt sich ihre Ausbreitung noch stoppen?

Messungen an Bienenständen in Südfrankreich haben ergeben, dass Asiatische Hornissen dort bis zu 1.500 Bienen pro Tag gefangen haben. "In zehn Tagen wären das 15.000 Bienen", versucht Berg das Gefährdungspotenzial der Asiatischen Hornisse deutlich zu machen. "Das sind im späten August die Sammelbienen eines Volkes. Dann sind zwar noch Jungbienen im Kasten, aber keine mehr, die Futter bringen!" Einhausungen der Bienenstände mit Netzen hätten ergeben, dass die Fangquote der Hornissen zumindest etwas abnimmt.

Ausbreitung der Hornisse verhindern

Natürliche Feinde hat die Asiatische Hornisse kaum. Um ihre weitere Ausbreitung zu verhindern, gilt es deshalb deren Nester zu finden und zu vernichten. Diese befinden sich meist in Baumwipfeln in mehr als zehn Metern Höhe und werden oft erst im Spätherbst gefunden, wenn Laub von den Bäumen fällt. Dann können die Königinnen, die ab September begattet werden und im nächsten Jahr die Nester gründen, schon in ihr Winterquartier ausgeflogen sein.

Frühzeitig die Nester finden – lautet also die Devise. Das kann gelingen, indem einzelne Tiere mit Lebendfallen gefangen werden. Den Hornissen werden winzig kleine Minisender umgeschnallt. Eine teure und nicht immer erfolgreiche Methode berichtet Stefan Berg. Denn oft haben die Hornissen offenbar keine Lust mit dem Sender zurück zum Nest fliegen und nach rund 20 Stunden ist dessen Akku leer. Noch dazu sind nur wenige Tiere dafür geeignet. Denn sie müssen eine bestimmte Größe und Gewicht haben, damit sie überhaupt besendert werden können.

Eine andere Methode ist die sogenannte Triangulation, bei der man gefangene Hornissen von verschiedenen Stellen aus losfliegen lässt, um so die Richtung des Nestes ausfindig zu machen.

Aktuell sind nur wenige Asiatische Hornissen zu sehen. Die Königinnen sind in ihren Nestern und nur einzelne Arbeiterinnen unterwegs. Ihre Hauptflugzeit beginnt erst: Im August und September werden die Nester richtig groß. Teilweise bis zu einem Meter lang, berichtet Berg: "Dann sind viele Tiere drinnen und man hat auch gute Chancen Hornissen am Bienenstand zu sehen, weil sie dorthin kommen um zu jagen."

Asiatische Hornisse könnte sich zum Ernteschädling entwickeln

Manche Behörden oder Naturschutzverbände halten die Sorgen der Imkerschaft vor der Asiatischen Hornisse für unbegründet und warnen gar vor falsch verstandenen Aktionismus. Stefan Berg vom Institut für Bienenkunde hingegen geht durchaus davon aus, dass die invasive Art die heimische Imkerei in Mitleidenschaft ziehen wird. Auch für die übrige Insektenwelt seien die Folgen noch nicht absehbar: "Wir haben zusätzlich ein sehr hungriges Tier, was unsere Insektenwelt zusätzlich dezimiert!" Obendrein könne sich die Asiatische Hornisse sogar zum Ernteschädling entwickeln: Süße Früchte wie Weintrauben könnten betroffen sein.

Mögliche Sichtungen mit Foto melden

Klar ist: Einmal eingeschleppt, lässt sich die invasive Art hierzulande nicht mehr ausrotten. Vielleicht lässt sich die Ausbreitung aber zumindest etwas eindämmen. "Und vielleicht lernen wir in Zukunft auch noch ein paar Mechanismen kennen, wie die Asiatische Hornisse noch besser bekämpfbar ist", hofft Stefan Berg und appelliert an die Bevölkerung und die Imkerschaft mögliche Sichtungen der Asiatischen Hornisse zu melden: entweder an die Unteren Naturschutzbehörden in den örtlichen Landratsämtern oder direkt an das Institut für Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim, idealerweise mit einem Foto. Auf keinen Fall das Tier töten, denn vielleicht ist es ja doch eine einheimische Hornisse und die steht unter Naturschutz.