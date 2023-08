Artikel mit Video-Inhalten

> Schlachthof-Skandale: Whistleblower oft "gestandene Metzger"

Schlachthof-Skandale: Whistleblower oft "gestandene Metzger"

Heimliche Videoaufnahmen aus Schlachthöfen decken oft Missstände auf - so auch in den jüngsten zwei Fällen am Untermain. Die Whistleblower kämen dabei oft selbst aus der Metzgersbranche, sagt Tierschutzaktivist Friedrich Mülln im BR-Interview.