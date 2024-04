Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Garagenbrand greift auf mindestens fünf Häuser über

In Hofkirchen im Landkreis Passau ist am Montagmorgen Feuer in einer Garage ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf angrenzende Wohnhäuser über. Meldungen über Verletzte gibt es nicht. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.