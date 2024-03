Kommunalwahlen in der Türkei - Erdogan droht Rückschlag

Bei den Kommunalwahlen in der Türkei waren am Sonntag rund 61 Millionen Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker zu wählen. Nach bisherigen Zahlen zeichnet sich landesweit ein starker Stimmverlust der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan ab.

Die Opposition kann zudem darauf hoffen, die Kontrolle über die wichtigsten Städte des Landes zu behalten, darunter auch die Millionenmetropole Istanbul und die Hauptstadt Ankara. Die Wahlen galten im Vorfeld unter anderem auch als Stimmungstest für den kürzlich wiedergewählten Präsidenten Erdogan und als Weichensteller für die politische Zukunft des Landes. Im Südosten kam es im Zusammenhang mit der Abstimmung zu tödlichen Auseinandersetzungen.

Oppositionspartei CHP liegt bisher landesweit vorn

Nach Auszählung von rund einem Drittel der Stimmen liege die größte Oppositionspartei CHP landesweit mit rund 39 Prozent knapp vor der AKP (rund 37 Prozent), wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf inoffizielle vorläufige Zahlen berichtete. Mit ersten offiziellen Ergebnissen wird am späteren Abend gerechnet.

Ringen um Istanbuls Bürgermeisterposten

Mit den bisherigen Zahlen steuert die Oppositionspartei CHP auch auf eine Verteidigung ihrer Bürgermeisterposten in den beiden größten Städten des Landes zu. In Istanbul führt der bisherige Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu auf Basis der Stimmzettel aus 41,43 Prozent der Wahlurnen mit rund 50 Prozent der Stimmen vor seinem Herausforderer Murat Kurum von der AKP. Der frühere Umweltminister erreichte bei diesem Zwischenstand 41,26 Prozent.

In der Hauptstadt Ankara erklärte sich derweil der Amtsinhaber und CHP-Kandidat Mansur Yavas auf Basis erster Auszählungsergebnisse bereits zum Wahlsieger.

Möglicher Dämpfer für Erdogan

Sollte sich diese Entwicklung verfestigen, wäre das ein Dämpfer für Erdogan, der auf eine Rückeroberung des Bürgermeisterpostens in Istanbul durch die AKP gesetzt hatte. Er selbst hatte seine Karriere als Oberbürgermeister von Istanbul begonnen.

Dem CHP-Politiker Imamoglu, der 2019 ins Amt kam, würde ein Wahlsieg Rückenwind für eine mögliche Kandidatur bei der für 2028 angesetzten Präsidentschaftswahl verschaffen. "Das gegenwärtige Bild freut uns sehr", sagte Imamoglu.

Streitigkeit um die Wahl eskaliert: Zwei Tote

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen im Südosten des Landes sind derweil zwei Menschen getötet worden. In der Kurdenmetropole Diyarbakir wie auch in der Provinz Siirt eskalierten nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Streitigkeiten rund um die Wahl. In Diyarbakir wurden dabei auch elf Menschen verletzt, und in Siirt vier. Bei den Auseinandersetzungen seien die Beteiligten mit Schusswaffen, Steinen und Stöcken aufeinander losgegangen.

Für die kurdische Minderheit im Land ist die Wahl im Südosten besonders wichtig. Dort steht die Partei DEM stark unter Druck. Die prokurdische Partei hatte unter dem Namen HDP bei den vergangenen Kommunalwahlen 65 Bürgermeisterposten gewonnen – die Regierung in Ankara ließ ein Großteil der Politiker wegen Terrorvorwürfen des Amtes entheben und durch Zwangsverwalter ersetzten. Erdogan unterstellt der legalen prokurdischen Partei Terrorverbindungen, was diese zurückweist.

Mit Informationen von dpa und Reuters