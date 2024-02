Nach Feuer in Pullman City: Wiedereröffnung Mitte April geplant

Vor einem Monat sind große Teile der Westernstadt Pullman City in Eging am See abgebrannt. Nun ist klar, wann die Westernstadt wieder aufgesperrt werden soll: Am 13. und 14. April soll die erste Veranstaltung stattfinden, eine Ausstellung von Wohnmobilen, Campern und Vans.

Eröffnungswochenende Mitte April

Das große Eröffnungswochenende mit Familientag findet am 19., 20. und 21. April statt, teilten die Verantwortlichen mit. Komplett wiederhergestellt wird die Mainstreet bis dahin aber nicht sein. Die Planer setzen zur Wiedereröffnung auf provisorische Bauten und Zelte. Läuft alles nach Plan, stehen die Gebäude der Mainstreet ab November.

Großbrand sorgt für Millionenschaden

Am 21. Januar war in Pullman City ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer zerstörte große Teile der Mainstreet, darunter auch die Music Hall, in der am Vorabend noch ein Rockkonzert stattgefunden hatte. 180 Hotelgäste mussten in Sicherheit gebracht werden. Stundenlang kämpften Feuerwehren gegen teils meterhohe Flammen. Ein Mitarbeitender und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Die Geschäftsführer schätzten danach, dass der Schaden im zweistelligen Millionenbereich liegt.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bis heute nicht klar. Vorsätzliche Brandstiftung könne aber ausgeschlossen werden, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern zwischenzeitlich mit. Das Gutachten zur Brandursache liegt demnach noch nicht vor.

Politik kündigte Unterstützung an

Pullman City wurde 1997 gegründet. Nach Betreiberangaben kommen 400.000 Besucher im Jahr, weshalb die Westernstadt nach Ansicht des Eginger Bürgermeisters Walter Bauer (Überparteiliche Wählergemeinschaft ÜW) nicht nur für seine Gemeinde und den Landkreis Passau, sondern für "den gesamten ostbayerischen Raum" wichtig ist. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bezeichnete den Freizeitpark als wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Region.

Bürgermeister Bauer sprach nach dem Feuer von einem "rabenschwarzen" Tag, während parallel schon die Aufräumarbeiten begannen. Damals und in den Folgetagen waren auch zahlreiche Politiker vor Ort – unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, die für den Tourismus zuständige Ministerin Michaela Kaniber und Bauminister Christian Bernreiter (alle CSU). Man wolle den Wiederaufbau erleichtern, sagte Söder, mit beschleunigten Planungsverfahren. Rechtssicher, aber unbürokratisch und schnell: "Bürokratie soll helfen und nicht blockieren."