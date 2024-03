Ukraine-Ticker: Lieferung von Kampfjets ändert laut Putin nichts

05.21 Uhr: Russland korrigiert Zahl der Anschlagsopfer auf 143

Das russische Katastrophenschutzministerium hat im Zuge der Veröffentlichung einer Namensliste der Opfer die Zahl der Toten nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau am späten Mittwochabend auf 143 korrigiert. Zuvor war die Zahl der Todesopfer offiziell mit 139 angegeben worden.

02.06 Uhr: Mindestens vier Tote nach russischen Angriffen

Bei russischen Angriffen auf den Süden und Osten der Ukraine sind am Mittwoch nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet und rund 30 weitere verletzt worden. Allein durch den Einschlag eines Lenkflugkörpers in mehrere Wohnhäuser in der ostukrainischen Großstadt Charkiw starb demnach mindestens ein Mensch, 19 weitere wurden verletzt. Unter den Verletzten sollen nach Angaben von Regionalgouverneur Oleg Sinegubow vier Kinder gewesen sein.

Bei einem Angriff auf das Dorf Borowa in der Region Charkiw wurde am Mittwochabend nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein zwölfjähriger Junge getötet. In der südlichen Region Cherson starb nach Angaben von Regionalgouverneur Oleksandr Prokudin eine 61-jährige Frau bei einem Drohnenangriff auf die Ortschaft Mychajliwka. In Nikopol in der südöstlichen Region Dnipropetrowsk wurde nach Behördenangaben ein 55-jähriger Mann durch Artilleriefeuer getötet. In der angrenzenden Region Mykolajiw wurden dem örtlichen Gouverneur zufolge acht Menschen bei einem Angriff durch eine ballistische Rakete verletzt.

00.15 Uhr: Putin - Kampfflugzeuge für Ukraine ändern nichts

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge ändert die Lieferung von F16-Kampfflugzeugen an die Ukraine die Lage auf dem Schlachtfeld nicht. Mehrere russische Nachrichtenagenturen zitieren den Präsidenten mit diesen Worten, als er eine Rede vor Militärpiloten bei einem Treffen nördlich von Moskau hält. Die Kampfjets könnten jedoch Atomwaffen tragen, was Moskau in seiner militärischen Planung berücksichtigen müsse, sagt Putin. Er sprach das Thema an, nachdem der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba angekündigt hatte, dass die Flugzeuge in den kommenden Monaten in der Ukraine eintreffen werden.