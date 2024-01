Zwei Schwerverletzte bei Wohnhausbrand in Osterhofen

In Osterhofen im Landkreis Deggendorf sind am Samstag zwei Menschen bei einem Wohnhausbrand schwer verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage mitteilt, steht das Gebäude in Vollbrand, die Löscharbeiten laufen. Zunächst war nur ein Dachbodenbrand gemeldet worden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort. Die Menschen in Osterhofen sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.