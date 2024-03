Für die Demokratie: Tausende bei Demos gegen Rechtsextremismus

Für Vielfalt, Zusammenhalt und gegen Rechtsextremismus sind am Samstag deutschlandweit wieder Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. In Bayern fanden Demonstrationen mit jeweils mehreren hundert Teilnehmern in Allersberg und Nürnberg statt. Am Sonntag ist eine Aktion in Würzburg geplant.

Friedlicher Protestzug in Nürnberg

Rund 700 Menschen versammelten sich am Nachmittag in Nürnberg, um ihre Stimme gegen Rechtsextremismus zu erheben. Ein Bündnis aus verschiedenen linken und antifaschistischen Gruppierungen hatte zu der Demonstration aufgerufen. Zunächst versammelten sich die Teilnehmer am Nelson-Mandela-Platz zu einer Kundgebung. Danach zog die Demo weiter bis in den Annapark. Die Veranstaltung verlief soweit friedlich, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf BR-Anfrage mitteilte.

"Allersberg bekennt Farbe" mit rund 200 Demonstranten

Indessen kamen in Allersberg in Oberfranken am Nachmittag rund 200 Menschen auf dem Marktplatz zusammen, um unter dem Motto "Allersberg bekennt Farbe" zu demonstrieren. Die Aktion richtete sich ebenfalls gegen Rechtsextremismus. Ausrichter der Veranstaltung war die Initiative "Allersberg ist bunt", die von der Allianz gegen Rechtsextremismus, der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg und vom Bündnis Nazistopp unterstützt wurde.

"Wir sind die letzten Menschen, die die Geschichten von damals aus erster Hand hören konnten: die Berichte über die unmenschlichen Verbrechen der Nationalsozialisten. Und damit tragen wir eine riesige Verantwortung", sagte Mitorganisatorin Sarah Brückmann in ihrer Rede. Das Schwerpunktthema der Demonstration, die "Erinnerungskultur", hat für Brückmann auch eine persönliche Bedeutung. "Meine Oma ist vor zwei Jahren 101-jährig gestorben und hat mir schon als Kind Geschichten aus dem Krieg und aus der Nazizeit erzählt", sagte die Mitorganisatorin im BR-Interview. Dabei sei ihr bewusst geworden, dass wenn "wir einmal nicht mehr leben, dass diese Menschen nicht mehr existieren, die diese Geschichten aus erster Hand gehört haben".

Im Video: Demo gegen Rechtsextremismus in Allersberg