Fälle häufen sich: 700.000 Euro bei A3-Kontrolle beschlagnahmt

Wenige Tage nach dem Fund von knapp einer viertel Million Euro auf der A3 in Niederbayern, haben Fahnder der Polizei erneut einen Treffer gelandet. Am Donnerstag entdeckten die Beamten bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz an der A3 nahe Niederalteich im Kreis Deggendorf 700.000 Euro, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag

Geld wurde sichergestellt

Der 62-jährige Autofahrer hatte das Geld in einer Tüte versteckt. Woher es stammt, konnte der Mann nicht erklären. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen.

Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Nach der Befragung durch die Polizei wurde er entlassen. Das gefundene Geld wurde sichergestellt.

Erfolgreiche Kontrolle an der A3 wenige Tage zuvor

Zuletzt war es immer wieder zu ähnlichen Fällen an der A3 gekommen. Erst vor wenigen Tagen hatten Schleierfahnder der bayerischen Grenzpolizei in Niederbayern rund 240.000 Euro Bargeld in einem Auto gefunden. Die Beamten kontrollierten das Auto bei Passau an einer Raststätte an der A3 und dabei in mehreren Tüten das Geld entdeckt, teilten die Ermittler mit. Auch hier habe der 31 Jahre alte Fahrer nicht plausibel erklären können, woher er das Geld hatte und wofür er es benutzen wollte. Daher haben auch in diesem Fall die Ermittler die Scheine sichergestellt.

Rund zwei Wochen zuvor waren rund 40.000 Euro in einem Auto entdeckt worden. Und Ende Oktober hatten Schleierfahnder auf einem Rastplatz bei Hunderdorf im Kreis Straubing-Bogen bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Versteck rund 50 Kilo Gold, Schmuck und knapp 500.000 Euro in bar entdeckt. Auch in diesem Fall wird noch ermittelt.