Fränkische Schweiz: Goldene Pedale für neues Radwegenetz

Ein Radl-Oscar für die Fränkische Schweiz

Die Wissensvermittlung rund um Wald, Pflanzen und Tiere sowie die kindgerechte Tourenplanung haben die Jury des ADFC Bayern beeindruckt. Deshalb hat sie das Radwegenetz "Bikeschaukel Fränkische Schweiz“ ausgezeichnet und ihm die "Goldene Pedale" verliehen – eine Art bayerischer Radl-Oscar. In der Begründung heißt es weiter, dass das Gesamtkonzept als Vorbild für andere Regionen gelte.

Mit dem ÖPNV erreichbar

Das Projekt, an dem 18 fränkische Gemeinden beteiligt sind, wurde mit unterschiedlichen Interessensvertretern und –vertreterinnen abgestimmt. Außerdem entstand der Name "Bikeschaukel" in Anlehnung an den Begriff der Skischaukel, bei der man an unterschiedlichen Orten starten und enden kann. So ist auch das Radwegenetz mit öffentlichen Verkehrsmitteln über vier verschiedene Bahnhöfe erreichbar: Ebermannstadt, Gräfenberg, Pegnitz und Neuhaus an der Pegnitz. Neben der Kidsrunde gibt es unter anderem noch die Egloffsteiner Bärenrunde, Hildpolds Höhenflug und eine Obstler Runde mit knapp 40 Kilometern. Alle Touren der Bikeschaukel sind unter der gleichnamigen Internetseite zu finden.

Vorbild für andere Regionen

Das Besondere an dem Projekt, das federführend vom ILE Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz sowie einer Lenkungsgruppe umgesetzt worden ist: Die Mountainbiker werden auf bestehenden Wegen gelenkt, die vorab mit vielen Beteiligten sorgfältig ausgewählt worden sind. An der Abstimmung waren Naturschützer, Jäger, Landwirte und Touristiker beteiligt, als auch Verbände und Institutionen wie Bauernverband und Bayerische Staatsforsten. So sollen keine Konflikte durch den Radl-Boom entstehen: "In den letzten Jahren sind immer mehr Radfahrer in die Region gekommen. Deshalb verstehen wir die Bikeschaukel als Lenkungskonzept, um ein gutes Miteinander von Kletterern, Wanderern und Radfahrern zu ermöglichen", sagt Michael Breitenfelder, Geschäftsführer der ILE Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz.