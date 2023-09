Forstwirtschaft - zwischen Borkenkäfer und Preisschwankungen

"Gutes" Käferholz geht weg, "schlechtes" Käferholz stapelt sich

Noch sehr viel höher sind dort allerdings einige Stapel mit noch zu sägenden Stämmen. Das sei der qualitativ schlechteste Teil des angelieferten Käferholzes, erklärt Jürgen Künzel. Manche Stammstücke zeigen nur sehr wenig von den durch Pilze verursachten blauen Verfärbungen, die für Käferholz typisch sind.

Für diese auch für Bauholz geeigneten "guten" Anteile des Käferholzes finden sich laut Künzel noch immer einigermaßen problemlos Abnehmer. Für die Stapel mit den schlechten Qualitäten bräuchte er dagegen Aufträge aus zum Beispiel der Kisten- und Palettenindustrie, sagt Jürgen Künzel – und die kämen aktuell nicht. Die Folge: Holzberge, die inzwischen kaum noch höher werden können und dürfen, weil sie sonst umzustürzen drohen.

Jürgen Künzel will nicht verhehlen, dass auch sein Sägewerk, wie wohl alle, in den vergangenen zwei bis drei Jahren teils herausragende Geschäfte gemacht hat. Zwischenzeitlich war der Preis, den Waldbesitzer für ihre Stämme erhielten, auf teils historische Tiefstände gefallen – während Bauholz auf dem Weltmarkt gleichzeitig Mondpreise erzielt hat.

Deutlich lieber wäre ihm allerdings, wenn sich wieder ein Normalzustand einpendeln würde, den es in der Branche schon seit Jahren nicht mehr gebe: "Entweder ist es zu gut oder zu schlecht. Die normale Win-win-Situation, in der sowohl die Rundholzverkäufer als auch wir zufrieden sind, gibt es überhaupt nicht mehr. Extreme sind aber nicht nachhaltig und nicht gesund."

Niedergang der Fichtenforste: Weitere Folgen für die Branche

Dass kurz- und auch mittelfristig schon die nächsten Ausschläge in diese Extreme vor der Tür stehen könnten, befürchten sowohl Waldbesitzer als auch Sägewerksbetreiber. Ihre gemeinsame Sorge: In den insbesondere in den höheren Lagen Bayerns weit verbreiteten Fichtenforsten steht aktuell noch viel nutzbares Holz. Wenn sich die Borkenkäfer- und Trockenheitssituation wie vermutet fortsetzt, werden weiterhin innerhalb weniger Jahre sehr viele dieser Fichten gefällt werden müssen und sind danach weg – so weit, so offensichtlich.

Bis aber klima- und schädlingsresistentere Mischwälder an ihre Stelle getreten sind, wird es noch Jahrzehnte dauern - selbst dort, wo engagierte Besitzer und Förster schon vor Jahrzehnten mit dem Umbau begonnen haben. Bei all ihren Vorteilen bringen Mischwälder merklich weniger der für Bauholz besonders geeigneten Stämme hervor: gerade und möglichst ohne große Äste. Merklich weniger zumindest, als es die bayerische Holzindustrie viele Jahrzehnte lang von den dicht gewachsenen Fichtenforsten gewohnt war, die nun immer mehr verschwinden. Gleichzeitig ist aber nicht wirklich vorstellbar, dass niemand mehr Bretter und Balken braucht.

Die Schlussfolgerung der Betroffenen: Das Pendel wird in der Branche sehr wahrscheinlich erstmal weiter in die Extreme ausschlagen. Bis es sich wieder in dauerhaften Normalzustand einpendeln wird, so die Befürchtung, muss eher in den zeitlichen Dimensionen gedacht werden, die Bäume zum Wachsen brauchen.