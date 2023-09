Spielzeughersteller Haba meldet Insolvenz an

Mit einer Ankündigung zu massivem Personalabbau hatte der Spielzeughersteller Haba aus Bad Rodach Mitte Juli aufhorchen lassen. Jetzt, zwei Monate später, hat das Unternehmen aus dem Landkreis Coburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, ist der Schritt unausweichlich gewesen.

Coburger Landrat: "Absoluter Schlag" für die Region

Das Amtsgericht Coburg gab dem Antrag von Haba auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltungsverfahrens statt und ordnete die vorläufige Eigenverwaltung an. Der Landrat des Landkreises Coburg, Sebastian Straubel (CSU), sprach in einer ersten Reaktion auf den Insolvenzantrag von Haba von einem "absoluten Schlag" für die Region.

Haba: "Chance auf einen kompletten Neustart"

Der Spielwarenhersteller, der nach eigenen Angaben 2.000 Mitarbeitende am Standort in Oberfranken beschäftigt, zeigte sich jedoch optimistisch. Laut Haba bedeutet die Eigenverwaltung "die Chance auf einen kompletten Neustart". Außerdem ermögliche die Eigenverwaltung, das Familienunternehmen nach den wirtschaftlichen Turbulenzen der vergangenen Wochen und Monate "langfristig auf solide finanzielle Füße zu bringen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Insolvenz sei für Haba "die einzige Möglichkeit"

Der Antrag auf Eigenverwaltung beim Amtsgericht Coburg sei der Leitung "alles andere als leicht gefallen", wird Haba-Geschäftsführer Mario Wilhelm in dem Schreiben zitiert. "Aber sie ist angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation die einzige Möglichkeit", dass Haba schnell wieder zu alter Stärke zurückfinde.

Anfang August hatte das Unterehmen angekündigt, den Geschäftsbereich Jako-o für Kinderbekleidung Anfang 2024 einzustellen. Man wolle sich auf die Herstellung von nachhaltig produzierten Spielwaren und Möbeln für Kinder konzentrieren, hieß es damals.

Das Familienunternehmen Haba war vor mehr als 85 Jahren gegründet worden. Es ist mit 2.000 Mitarbeitern am Standort Oberfranken einer der größten Arbeitgeber in der Region. Haba vertreibt Holzspielsachen über die Grenzen Deutschlands hinweg in über 50 Länder.