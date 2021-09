Fall Maurice: Ein Angeklagter muss erneut vor Gericht

2018 hatte der Tod des 15-Jährigen Maurice K. bundesweit Schlagzeilen gemacht. Der 15-Jährige kam bei einer Schlägerei ums Leben. Jetzt muss sich einer der im Januar 2019 verurteilten Schläger erneut vor Gericht verantworten. Das hat das Landgericht am Donnerstag mitgeteilt.

Höhere Strafe droht

Der jüngere der beiden mutmaßlichen Haupttäter, der im ersten Prozess zu einem Jahr und neun Monaten Gefängnis verurteilt wurde, muss erneut vor Gericht. Ihm droht eine höhere Strafe, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil auf Bewährung wegen vorsätzlicher Körperverletzung aufgehoben hatte. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten Revision eingelegt.

Neue Verhandlung noch im September

Die neue, nicht öffentliche Verhandlung vor der Jugendkammer am Landgericht Passau beginnt am Mittwoch, den 22. September. Das Urteil ist am zweiten Prozesstag, am 27. September, geplant. Vier Zeugen und eine Sachverständige sind geladen. Die Eltern des Getöteten treten als Nebenkläger auf.

Tod bei Schlägerei

Maurice K. war im April 2018 bei einer Schlägerei in einer Passauer Unterführung gestorben. Laut medizinischem Gutachten erstickte er nach einem Nasenbeinbruch an seinem eigenen Blut. Der 15-Jährige hatte sich mit einem gleichaltrigen Kontrahenten verabredet, um einen schon länger andauernden Streit zu klären. Drei weitere junge Männer mischten sich ein, die Auseinandersetzung geriet außer Kontrolle. Ein 25-Jähriger streckte ihn zunächst zu Boden. Der junge Mann, mit dem er sich verabredet hatte und der sich jetzt noch einmal vor Gericht verantworten muss, versetzte dem Opfer weitere Schläge gegen den Kopf.