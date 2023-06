Erosionsschutz am Acker: Strengere Auflagen für Landwirte

Entscheidend: Wie häufig gibt es Starkregen?

Bisher waren nur Bodenart und Hangneigung ausschlaggebend für die Einstufung. Grund für die Verdoppelung ist, dass jetzt auch die Regen-Erosivität, der so genannte R-Faktor, berücksichtigt wird. Der R-Faktor besagt, wie häufig kleinräumige Starkregenereignisse in einem bestimmten Gebiet in den letzten vierzig Jahren waren. Tatsache ist, dass die Starkregenereignisse immer häufiger werden.

Konsequenz für die Landwirte: Pflugverbot

Für die Bauern bedeutet das: Wenn ein Feld in Gefährdungsklasse 1 oder 2 fällt, darf dort zu bestimmten Zeiten nicht mehr gepflügt werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn Landwirte bestimmte Erosionsschutzmaßnahmen umsetzen. Dazu gehört etwa, wenn sie einen Acker nicht längs, sondern quer zum Hang bewirtschaften, mit Hangteilung oder Streifen. Wird beispielweise ein Maisfeld an einem Hang mit einem Streifen Wintergerste quer zum Hang unterbrochen, bremst das bei Starkregen den Wasserabfluss.