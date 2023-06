Gewalttat bei Schloss Neuschwanstein: Was wir bisher wissen

Ein 30-jähriger US-Amerikaner soll zwei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren am vergangenen Mittwoch nahe der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein sexuell bedrängt und nacheinander in die 50 Meter tiefe Pöllatschlucht gestoßen haben. Das hat die Staatsanwaltschaft Kempten dem BR bestätigt. Die 21-Jährige ist an ihren Verletzungen gestorben. Die 22-Jährige hat nach Angaben von Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann eine Platzwunde am Kopf, Prellungen und Schürfwunden erlitten, sie ist noch im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft.

Ermittlungen wegen Mordes und eines möglichen Sexualdelikts

Gegen den Verdächtigen wird wegen Mordes, versuchten Mordes und eines Sexualdelikts ermittelt. Hörmann betonte im BR allerdings: "Wobei insbesondere im Hinblick auf den Verdacht eines Sexualdelikts die Ermittlungen noch abgewartet werden müssen. Belastende Angaben können hierzu derzeit noch nicht gemacht werden". Laut Polizei hat sich der Verdächtige vor dem Haftrichter zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Was er gesagt hat, ist noch nicht bekannt. Aktuell geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der US-Amerikaner als Tourist in Deutschland unterwegs war.

Bürgermeister von Schwangau: "Das geht uns allen sehr nahe"

Der Bürgermeister von Schwangau, Stefan Rinke, drückte den Opfern und deren Angehörigen sein Beileid aus. Er sagte im BR-Interview: "In der Gemeinde herrscht Trauer. Das geht uns allen sehr nahe, weil wir sowas noch nie erlebt haben. "Trotzdem geht Rinke nicht davon aus, dass sich die Tat negativ auf den Ort und den Tourismus auswirken wird: "Es handelt sich hier um einen Einzeltäter und auch ein Einzeldelikt. Es ist sehr tragisch, aber es wird keine Auswirkungen haben auf Schwangau und auch nicht auf die Sicherheitslage. Die Menschen, die zu uns kommen spüren und merken von der Tat nichts."

Zeugenaufruf bislang nicht sehr erfolgreich

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die die Tat gesehen haben oder im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Außerdem hat die Polizei Besucher von Neuschwanstein dazu aufgerufen, Fotos und Videos, die sie am 14. Juni aufgenommen haben, über ein Upload-Portal der Bayerischen Polizei hochzuladen. Auch wenn der mutmaßliche Täter oder die beiden angegriffenen Frauen nur zufällig auf dem Material zu sehen sind, kann dies den Beamten bei den Ermittlungen helfen. Bislang gab es laut Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd, allerdings nur "rund ein Dutzend Einsendungen wie Fotos und Videos", die seien noch nicht ausgewertet.

Das sei nicht viel, aber es sei nicht anders zu erwarten gewesen, weil viele ausländische Tagestouristen von dem Verbrechen vermutlich noch gar nichts mitbekommen hätten. Man hoffe jetzt auf die Weiterverbreitung des Aufrufs auch in ausländischen Medien.

Die Opfer trafen zufällig auf den Täter

Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte sich die Tat am Mittwoch laut Staatsanwaltschaft so abgespielt haben: Die beiden Frauen waren auf der Marienbrücke unterwegs, als sie zufällig auf den US-Amerikaner trafen. Dieser lockte die beiden dann auf einen schwer einsehbaren Trampelpfad, und attackierte die 21-jährige Frau sexuell. Als die 22-jährige Freundin der Frau einschreiten wollte, würgte sie der Täter nach den bisherigen Erkenntnissen und stieß sie einen steilen Abhang in Richtung der Pöllatschlucht hinab. Danach soll der Mann auch die 21-Jährige den Abhang hinabgestoßen haben. Etwa 50 Meter tiefer kamen beide Opfer nebeneinander zum Liegen.