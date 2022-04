Bio-Landwirtschaft ohne Pflug – Wie geht das?

Uwe Neukamm will in den nächsten Tagen Hirse aussäen: Normalerweise würde er nun seinen im Winter gepflügten Boden eggen, um ein schönes Saatbett zu haben. Aber: Uwe Neukamm arbeitet pfluglos, er setzt nur flache Arbeitsgeräte wie den Grubber ein. Der Grubber dringt fünf bis sechs Zentimeter tief ins Erdreich ein. Er lockert den Boden, wendet ihn aber nicht, wie der Pflug. Das hat Vorteile: Die oberen Schichten reichern Humus an und auch das Bodenleben profitiert: Das Pflanzenmaterial auf der Oberfläche lockt Regenwürmer an: "Und wenn du jetzt pflügst, vergräbst du ihre Nahrung ja in immer tiefere Schichten", erklärt Neukamm.

Boden speichert mehr Wasser

Die Röhren der Regenwürmer sorgen zudem für eine gute Durchlüftung des Bodens und wirken wie ein Schwamm: Das Erdreich saugt Wasser auf und kann es auch in Dürrezeiten länger halten. Und weil der Boden stets bedeckt ist, haben Wind und Starkregen keine Angriffsfläche – die Erosion ist geringer. Landwirte berichten ebenfalls, dass der Boden tragfähiger werde und resilienter.

Knackpunkt enges Zeitfenster

Uwe Neukamm arbeitet seit 30 Jahren pfluglos. Er bewirtschaftet 100 Hektar Land auf dem Jura-Plateau bei Happurg in Mittelfranken. Früher galt er als Exot, heute ist er einer der erfahrensten Pfluglosen im Bio-Landbau. Denn Erfahrung braucht man, im pfluglosen System sind mehr Bearbeitungsschritte nötig als mit Pflug: Uwe Neukamm muss seine Äcker im Herbst zwei Mal grubbern und vor der Aussaat ein drittes Mal. Wenn es in dieser Zeit aber zu lange nass bleibt, wird das Zeitfenster für die Bearbeitung immer enger – im Frühjahr 2021 hat er kaum noch rechtzeitig seine Saat in den Boden bekommen. "Du musst nach jeder Bodenbearbeitung warten, bis der Acker abgetrocknet ist und hoffen, dass er überhaupt abtrocknet! Da hast du mit dem Pflügen einfach Riesenvorteile."